Samsung lancia il suo primo Robot: ti seguirà per casa e risponderà a tutte le tue richieste

Arrivato il primo Robot della storia di Samsung che andrà in giro con te per la casa, rispondendo a qualsiasi richiesta prodotta.

Samsung è uno dei colossi tecnologici maggiormente conosciuti in tutto il mondo per i device che produce e son sempre super performanti.

L’azienda sudcoreana è conosciutissima, infatti, in particolar modo, per i televisori e per gli smartphone. Questi ultimi riescono a tenere testa anche agli iPhone.

Tuttavia, molti erano in attesa del debutto aziendale in un altro settore specifico, quello dei robot che la vedeva latitante.

In molti, infatti, si domandavano se e quando potesse arrivarne uno con il suo marchio. Ora sono stati accontentati.

Il robot di Samsung sempre accanto a te in casa

Chi si poneva domande circa la possibilità dell’arrivo del primo robot di Samsung deve sapere che, nonostante sul mercato non ce ne fosse traccia, la multinazionale sudcoreana ci stava lavorando da molto, ma molto tempo. Pensate, infatti, che esiste una sfilza di prototipi che tali sono rimasti dato che Samsung non li ha ritenuti degni del mercato internazionale.

Ecco che, però, proprio in queste ultime ore, è arrivato l’annuncio che tanti attendevano. Il primo robot della storia di Samsung arriva sul mercato. La notizia è arrivata direttamente dal CES di Las Vegas, la più importante ed attesa fiera del tecnologico a livello mondiale. Scopriamo, allora, insieme cosa aspettarci da questo nuovo dispositivo.

Ballie’s back and better than ever! It brings AI to life in a way that feels personal, creating a companion that’s always there when you need it. #CES2025 pic.twitter.com/iSTA6UnbuF — Samsung US (@SamsungUS) January 6, 2025

Ecco “Ballie”: il robot che ti segue dovunque e ti accontenta

Dopo ben 5 lunghissimi anni dalla sua presentazione nel 2020 proprio al CES di Las Vegas, ecco che Samsung ha finalmente sciolto le riserve ed ha descritto tutte le funzionalità e le caratteristiche di quello che è il primo robot della sua lunghissima storia. Si chiama “Ballie”, è rotondo, anzi di forma sferica ed è dotato di intelligenza artificiale. Inoltre, consente di tenere sotto controllo tutti i dispositivi smart che sono presenti all’interno delle abitazioni. Pensate che, tramite i comandi vocali, riesce a controllare, accendere, spegnere tutte le luci in casa, ma anche tutti gli elettrodomestici e gli altri dispositivi. Esegue, in pratica, i vostri comandi vocali. Inoltre, vi seguirà passo dopo passo all’interno della casa e, grazie al proiettore in dotazione, riesce a mostrare, su qualsiasi superficie, ogni elemento multimediale richiesto, da un semplice video ad una foto, passando anche per film e serie tv.

Potrete anche accomodarvi in poltrone e visionare un film sul muro di casa, ad esempio. Dovete sapere, poi, che riesce a riconoscere i volti di tutti i componenti della famiglia, interagendo in modo diverso con ciascuno di loro. Per non parlare, poi, del fatto che riesce a comprendere eventuali anomalie in casa, garantendo la sicurezza di tutti, compresa quella delle persone anziane quando ricorda loro di prendere i medicinali. Insomma, si tratta di un robot dalle mille funzionalità. Il suo costo non è stato ancora rivelato così come la sua data di uscita che, presumibilmente, negli USA coinciderà con la fine di questo anno appena iniziato.