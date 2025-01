Che novità WhatsApp: da oggi tutti possono finalmente farlo | É gratis

È finalmente arrivata una grandissima novità su WhatsApp che tutti gli utenti potranno utilizzare in maniera totalmente gratuita.

Le novità su WhatsApp sono all’ordine del giorno. Basti pensare che, nell’ultimo anno, ne sono arrivate davvero tantissime.

Tutte sono state apprezzate dagli utenti che, pian piano, hanno imparato ad utilizzarle nonostante il numero molto elevato.

Gli sviluppatori sono sempre all’opera, di giorno e di notte, per portare migliorie alle funzionalità presenti ed ulteriori novitá.

Un po’ come è successo proprio in questi ultimi giorni. In particolar modo, dovete sapere che, da oggi, la possono utilizzare tutti gratuitamente.

WhatsApp: la novità gratuita da paura che possono usare tutti

Quando si parla di WhatsApp, si pensa sempre ai tantissimi aggiornamenti che arrivano in maniera costante e che portano in dote varie funzionalità, tutte utilizzabili in maniera totalmente gratuita. Nell’ultimo periodo, come già accennato, sono arrivate tante novità volte a migliorare ciò che era già esistente e, in particolar modo, la tutela di privacy e sicurezza.

Quest’ultima risulta essere di fondamentale importanza per gli utenti di tutto il mondo. Solo grazie all’aiuto di queste funzionalità riescono a tenere a bada i vari attacchi informatico che, ogni giorno, li bombardano. Tra le novità importantissime e gratuite di WhatsApp, da oggi è possibile usarne una che risulterà essere fondamentale. Scopriamola insieme.

Nuova funzione WhatsApp introdotta: puoi usarla già da oggi

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta si è arricchita di una nuova funzionalità che risulterà essere davvero importante per tutti gli utenti abituati ad utilizzarla costantemente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Si tratta di una funzione legata alla fotocamera ed ai documenti. Ebbene sì, avete capito benissimo. WhatsApp vi permetterà di scansionare, in maniera nitida, tutti i vostri documenti. Non dovrete, quindi, ricorrere ad alcuna applicazione terza né uscire dalla piattaforma. Utilizzare questa fantastica novità è davvero molto, ma molto semplice.

La prima cosa da fare, ovviamente, è aprire l’applicazione. Fatto ciò, nella barra in basso, troverete il simbolo “+”. Cliccateci su e scegliete, tra le opzioni che appaiono a schermo, quella con la dicitura “Documento”. Ora è la volta di fare tap su “Scansione Documento”. Inquadrate il documento con la fotocamera e WhatsApp incornicerà di verde ciò che bisogna scansionare. Se il risultato mostrato dalla piattaforma di messaggistica vi soddisferà, allora non dovrete fare altro che fare clic per scattare e, poi, di conseguenza, inviare il documento al vostro interlocutore di riferimento.