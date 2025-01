Cara Alexa quanto mi costi? Il dispositivo sempre attaccato incide sulla bolletta: questa é la cifra incredibile

Alexa incide sui costi in bolletta. Se lo tieni sempre attaccato ti costa una cifra che ha dell’incredibile. Scopriamola insieme.

L’assistente vocale virtuale del colosso tecnologico Amazon p entrato in maniera prepotente all’interno delle case della stragrande maggioranza delle famiglie italiane.

Sin da quel giorno di fine ottobre del 2018 ha riscontrato un enorme successo, divenendo un servizio assolutamente indispensabile.

Grazie ad esso, infatti, gli utenti possono restare aggiornati sulle condizioni del traffico o del meteo in tempo reale per una determinata località o un tragitto, ad esempio.

Ovviamente, ci sono mille altre funzionalità di cui servirsi. Tuttavia, bisogna sapere che tenere sempre uno dei dispositivi attaccati alla corrente incide in bolletta.

Alexa: il device attaccato alla corrente h24 costa una cifra incredibile

Quando si acquista uno dei dispositivi Echo compatibili con questo assistente virtuale, non si pensa mai a quelli che sono i costi in bolletta derivanti dal suo utilizzo. In particolar modo, ci riferiamo a quelli relativi ad un utilizzo intensivo e prolungato, ovvero quando si tengono questi dispositivi sempre attaccati alla corrente elettrica.

Eppure, bisognerebbe farci caso, soprattutto in un periodo come questo in cui le bollette sono lievitate e stanno tendendo nuovamente al rialzo dopo una fase, seppure breve, in cui hanno dato cenno di abbassarsi. Ci sono tanti fattori da tenere bene in considerazione prima di definire quali sono i costi effettivi. Scopriamoli insieme e capiamo come porre rimedio.

Alexa caro mi costi

Per definire quelli che sono i costi in bolletta di Alexa, bisogna tenere conto, come già accennato, di diversi fattori. Pensiamo, ad esempio, in primis, alle tariffe ed alle fasce orarie applicate dal gestore di riferimento. Inoltre, incide sui costi anche l’età dei dispositivi stessi così come il volume impostato e la luminosità per quelli dotati di schermo e, ovviamente, quali dispositivi per la smart home sono connessi. La differenza sostanziale dei consumi, però, la fa la presenza o meno dello schermo. Pensate che quelli senza schermo, in stand-by, arrivano a consumare al massimo 1,4 watt l’ora, mentre quelli con lo schermo, seppur spento, hanno un consumo di ben 5,4 watt l’ora.

Insomma, risulta essere più che triplicato, non credete? Visti quelli che sono i consumi, però, ora bisogna comprendere al meglio quelli che sono i costi relativi a questi ultimi e che appariranno in bolletta facendovi disperare. Partiamo subito da quelli che hanno l’impatto minore rispetto agli altri. Parliamo degli Echo Dot di quarta generazione che in un anno costeranno circa 3,60€. Poi, ci sono gli Echo Flex che incidono per 3,88 euro. Quelli più costosi, invece, sono gli Echo Show 15 che pesano ben 25,19 euro l’anno in bolletta.