PayPal: come annullare un pagamento | Hai pochissimo tempo per farlo

Annullare un pagamento PayPal è possibile, ma bisogna stare attenti a farlo nei tempi giusti, altrimenti sono guai.

Siamo nell’era degli acquisti online che hanno preso il sopravvento rispetto a quelli che avvengono all’interno dei negozi delle nostre città.

Ora si acquista tutto comodamente dal divano della propria abitazione. Troppo stancante fare una passeggiata per le strade cittadine.

Bisogna, però, stare molto attenti quando si procede ad effettuare pagamenti online anche quando si utilizzano servizi come PayPal.

Ebbene sì, avete capito benissimo perché possono capitare inconveniente e bisogna procedere ad annullare i pagamenti: sappiate che c’é poco tempo per farlo.

Annullare i pagamenti PayPal si può, ma attenti al tempo

Può capitare che, quando si decide di effettuare un pagamento con PayPal, poi, c’é urgenza di annullarlo. Le motivazioni possono essere diverse. Tuttavia dovrebbero far scattare il campanello d’allarme tra gli utenti che, abitualmente o meno, utilizzano questo servizio. Se non si procede subito, infatti, possono verificarsi delle situazioni sfavorevoli.

Le maggiori problematiche che riguardano i pagamenti sono quando accade che risulti essere in sospeso o non riscosso. In questi casi è da controllare bene tutto per poi procedere ad annullare qualsiasi transazione effettuata. Occhio, però, alle tempistiche: sono proprio queste ultime a fare la differenza in questi casi.

Pagamenti con PayPal: poco tempo per annullarli senza conseguenze

Quando ci si ritrova a pagare con PayPal, la prima cosa da dover fare è, senza ombra di dubbio, controllare se i dati del beneficiario appena inseriti siano corretti. Tuttavia, anche in questo caso c’é la possibilità, non remota, di incappare in problematiche relative alla sospensione della transazione o alla sua non accettazione. Ebbene sì, avete capito benissimo. Tuttavia non c’é da andare nel panico. La cosa più importante è, però, non perdere del tempo prezioso. Si può procedere ad annullare i pagamenti sia tramite il sito web sia tramite App.

Nel primo caso, bisogna accedere alla cronologia e, una volta trovato il pagamento in questione, bisogna cliccare su “Annulla”. Fatto ciò basta seguire le istruzioni che appariranno. Se lo si vuole fare tramite App, una volta al suo interno bisogna cliccare prima su “Wallet” e, poi, su “Cronologia”. Trovato il pagamento, apritelo e cliccate su “Annulla” ed il gioco è fatto. Il problema, però, resta perché bisogna procedere ad annullarlo in fretta altrimenti si dovrà aspettare molto tempo per riavere i propri soldi sul conto, in particolar modo se utilizzate una carta di credito. In questo caso, infatti, occorreranno anche 30 giorni.