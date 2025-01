Screenshot Segreto: come farne uno senza rumore e senza usare i tasti

Esiste la possibilità di effettuare screenshot segreti senza produrre alcun rumore e, finanche, senza usare i tasti dello smartphone.

Quando si utilizza il proprio smartphone, si fa riferimento sempre a quelle che sono le funzionalità conosciute ed ai passaggi preimpostati per attivarle.

Nonostante si faccia un utilizzo massivo di questi dispositivi, sono ancora molti i segreti che gli utenti non conoscono.

Molto spesso, poi, hanno anche paura ad utilizzare alcune scorciatoie per velocizzare ciò che devono fare ed invece sarebbe molto meglio tenerle a mente.

Quello che abbiamo appena detto vale anche per gli screenshot. C’é la possibilità di farlo senza che nessuno se ne accorga, senza alcun rumore e senza l’utilizzo dei tasti.

Screenshot: ecco come avviare quelli segreti

Gli screenshot sono uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti in possesso degli smartphone. Questi, infatti, consentono di catturare un’immagine sullo schermo, un testo che magari potrebbe andare perso, ma anche conversazioni importanti che è sempre bene conservare nel caso in cui dovessero subentrare dei problemi.

Tutti conoscono come farli, sia gli utenti Android che quelli che sono in possesso di un qualsiasi iPhone. Tuttavia, è molto semplice, seguendo la procedura prestabilita, essere scoperti mentre si opera. Ecco che, però, in entrambi i casi esiste la possibilità di optare per gli screenshot segreti. Nessuno se ne accorgerà mai più. Scopriamo come fare.

Senza tasti e senza rumore: farai screenshot senza che nessuno lo sappia

Tutti sanno che per fare uno screen dello schermo basta utilizzare i tasti laterali dei device di cui sono in possesso. Tuttavia, questa è una pratica ben visibile da tutti e, per questo motivo, sentiamo il bisogno di rivelarvi come farli senza che nessuno se ne accorga. Se siete in possesso di un device Android ci sono molti modi per realizzare uno screenshot senza che nessuno se ne accorga. Dovrete utilizzare le gesture predefinite del produttore del vostro device. In alcuni casi, ad esempio, basterà bussare con le nocche della mano sul display, mentre in altri casi basterà fare uno swipe con tre dita della mano dalla parte alta a quella bassa del vostro dispositivo o, come nel caso dei device a marchio Samsung, dovrete passare il palmo fa un lato all’altro dello schermo. Passiamo, adesso, agli iPhone.

In questo caso, ci sono ben tre opzioni, ma è sempre bene, per non farsi scoprire, non utilizzare Siri. Meglio avvalersi dell’Assistive Touch o del Back Tap. Nel primo caso, bisogna attivarlo entrando nelle impostazioni alla voce “Accessibilità”, per poi premere su “Tocco”, “Assistive Touch” e spostare la levetta su ON. Basterà cliccare sul cerchio grigio che appare e cliccare in sequenza “Dispositivo”, “Altro” e “Screenshot”. Nel caso in cui si voglia utilizzare il backtap, bisogna andare in Accessibilità, entrando dalle impostazioni. Qui bisogna cliccare su Tocco”, “Tocco Posteriore” e scegliere se realizzare screenshot con doppio o triplo tocco.