Il tuo fidanzato ti tradisce? Forse ha un’altra Sim nascosta: come scoprirlo in meno di un giorno

Se pensi che il tuo fidanzato ti tradisca e vuoi scoprilo, puoi farlo in pochissimo tempo. Hai mai pensato che possa avere una Sim nascosta?

Il tradimento è uno degli incubi peggiori che possano palesarsi alla mente di tutti. Vengono meno le basi fondamentali di un rapporto.

Di solito, ci si fida ciecamente dell’altro e mai si potrebbe pensare che possa accadere qualcosa del genere.

Purtroppo, però, è all’ordine del giorno e sono sempre più i casi di partner che si invischiano in nuove relazioni continuano quella precedente.

Tuttavia, dovete sapere che la possibilità di scovare il fedifrago esiste ed è anche molto, ma molto semplice.

Scopri se il tuo fidanzato ti tradisce in poco tempo

Molto spesso capita che si abbiano delle brutte sensazioni. Si vorrebbe, quindi, scoprire se ciò che si sente corrisponda alla realtà. Il problema, però, è capire come fare. Si, perché, nella stragrande maggioranza dei casi, il partner non lascia mai il proprio dispositivo incustodito ed è sempre lì in attesa di un messaggio o di una telefonata.

Quando questi arrivano, tuttavia, non resta in vostra presenza, ma si allontana o, in alcuni casi, cambia totalmente stanza e ci si chiude dentro con una scusa, molte volte banale. Alcuni traditori seriali, poi, sono in possesso di ben due SIM in modo da non confondersi. È questo il punto fondamentale da tenere bene a mente. Scoprire se anche il vostro fidanzato ne ha più di una è semplicissimo e non richiede molto tempo.

Scopri così se il tuo fidanzato ha due SIM

Lo abbiamo ribadito più volte che si tratta di qualcosa di molto semplice, pertanto, scopriamo subito come fare. Di modi ce ne sono diversi. Tuttavia è bene ricordare che si tratta di violazione della privacy. Fatta questa dovuta precisazione, vi diciamo subito che il primo metodo è, senza ombra di dubbio, il controllo del cellulare. Se non riuscite ad averlo tra le mani, cercate sul Web marchio e modello per scoprire se è Dual SIM. Se, invece, potete accedere al device, guardate lo schermo e controllate le tacchette della ricezione del segnale.

Se ce ne sono due, allora vuole dire che ha inserito ben due SIM, se, invece, ne trovate solo una vuole dire che non esiste la seconda o che, al massimo, ne usa una alla volta. Tuttavia, può capitare che stia utilizzando due account di WhatsApp in contemporanea di cui uno di questi configurato per WhatsApp Business. Pertanto, un’occhiata alla piattaforma è sempre bene darla. Infine, potrete controllare i dispositivi collegati al modem di casa, accedendo alla pagina web di quest’ultimo, cliccando prima su Wi-Fi e, poi, su Dispositivi Collegati. Qui avrete la lista di tutti i dispositivi e magari potrete scovare quello con cui vi tradisce.