Come sfuggire al controllo di tua moglie: può localizzarti il cellulare e scoprire dove sei molto facilmente

Tua moglie può localizzarti dovunque ed in qualsiasi momento: questo è il metodo definitivo per non farti più controllare.

Essere spiati e localizzati è una delle cose più spiacevoli e noiose che possano capitare a tutti gli utenti.

Lo è maggiormente quando è la propria moglie ad operare in questo modo per tenere sotto controllo il marito.

In alcuni casi, infatti, una maggiore privacy sarebbe gradita, anche sé è legittimo, da parte della moglie, sapere il proprio partner cosa faccia.

Tuttavia dovete sapere che è possibile sfuggire al controllo in poche e semplici mosse. Non saprà più nulla. Scopriamolo insieme.

Sfuggi al controllo di tua moglie: non saprà più dove sei

Prima di scoprire come difendersi, bisogna partire dal presupposto che gli hacker non sono gli unici che possono scoprire un utente dove si trova. Ebbene sì, avete capito benissimo. Possono farlo tutti, anche quelli che non hanno alcuna competenza informatica o che ne hanno solo le basi.

Detto ciò, bisogna sapere, inoltre, che si può essere localizzati in diversi modi. Pensiamo, ad esempio, ai tracker o alle App presenti sullo smartphone che possono rivelarsi delle vere e proprie spie. Pertanto, è sempre utile conoscere dei trucchi fondamentali per non trovarsi impelagati in spiacevoli situazioni.

Stop al controllo delle mogli: è semplicissimo

Conoscere la posizione di una persona è affare molto semplice, ma c’è da dire he anche difendersi lo è. In primis, si può essere spiati tramite i tracker e questo è un problema comune sia agli utenti Apple che a quelli Android. Tuttavia, le aziende hanno messo su dei rimedi fantastici che consentono a tutti di stare maggiormente al sicuro. Esistono, infatti, delle App native di cui poter fruire. Altro metodo utilizzato per tenere sotto controllo il proprio partner è quello di installare alcune App sui loro smartphone come, ad esempio, quelle che dovrebbero essere utilizzate per tenere sotto stretta osservazione i propri figli. Ebbene sì, parliamo della App di Parentale Control. Cercatele, entrate nelle impostazioni dedicate sia su iPhone che su device Android ed eliminatele definitivamente.

Infine, occhio sempre vigile anche a quelle App che, magari, non avete installato, ma sono presenti sul cellulare. Per controllare se ci sono o meno ed eliminarle si può procedere in due diversi modi. Il primo è quello da browser che prevedere la digitazione di uno di questi due codici: localhost:4444 o localhost:8888. Se dovessero essere presenti, troverete il loro pannello di configurazione e potrete eliminarle, ma solo se ne conoscete i codici per bloccarle. In alternativa, invece, potrete digitare il codice *12345 sul tastierino utilizzato per le telefonate. Anche in questo modo, apparirà il pannello di controllo delle eventuali App spia presenti.