Smartphone: come registrare una telefonata in modo legale | Queste sono le App che funzionano ma costano

Esistono delle applicazioni che consentono di registrare le telefonate legalmente. Queste sono le migliori, ma costano

Molto spesso si è partecipi di telefonate importanti il cui contenuto deve essere ricordato per diversi motivi.

Che queste siano di lavoro o tra parenti o amici, in alcuni casi è necessario che rimanga traccia della conversazione.

Molto ritengono che questa sia una pratica illegale, ma non è cosi. Anzi, lo si può fare anche senza avvisare l’interlocutore.

Farlo legalmente, però, ha una condizione necessaria, ovvero, il download di alcune App efficaci, ma costose.

Sono queste le App da scaricare per registrare le telefonate

Sul mercato esistono diverse applicazioni che promettono di registrare le telefonate senza che l’interlocutore si accorga della procedura in atto. Tuttavia sono poche quelle che, realmente, svolgono il loro compito nel migliore dei modi. Come spesso accade, poi, esistono quelle per gli smartphone Android e quelle dedicate esclusivamente agli iPhone.

Prima, però, di svelarvi quali sono quelle che abbiamo scelto per la loro maggiore affidabilità, vogliamo ricordarvi che non è illegale registrare le telefonate anche all’insaputa dell’interlocutore. La cosa più importante è non divulgarle a soggetti terzi, altrimenti si viola la Legge. Scopriamo, adesso, quali sono queste applicazioni.

Le migliori App per Android ed iPhone per registrare le telefonate

Sono tante, come già accennato, le App che consentono di registrare legalmente le conversazioni. Partiamo dai device Android che hanno implementata questa funzionalità direttamente durante le telefonate. Quando queste sono in corso, basterà pigiare su “Altro” ed avviare il registratore. Attenzione, però, perché in questo caso l’interlocutore saprà che state registrando la telefonata dato che una vocina informerà entrambi. Se, invece, volete servirvi di un’app diversa, vi segnaliamo CubeACR. Questa ha un costo, dopo i primi 7 giorni di prova, di 19,99€ all’anno. Dopo averla fatta vostra, dovrete scaricare il file Apk direttamente dal sito. È questo che vi permetterà di registrare le chiamate.

Fatto ciò, configurate il tutto attraverso la procedura guidata e vi registrerà ogni singola chiamata, sia in entrata che in uscita. Passiamo, ora, agli iPhone. Tra le tante, vogliamo segnalare Call Recorder Chiamate, proposta con tre giorni di prova ad un costo una tantum di 79,99€. Questo è il prezzo da pagare per poter avere la versione premium che effettuerà le registrazioni. Una volta configurata manualmente, potrete effettuare le chiamate direttamente tramite l’App che avrà, nel frattempo, avuto anche le autorizzazioni per accedere ai vostri contatti. Dal momento in cui chiamate, si avvierà anche la registrazione della telefonata.