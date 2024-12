Chiamate indesiderate: ormai telefonano a qualsiasi ora del giorno e della sera | Puoi bloccarli solo così

Ogni giorno, a qualsiasi ora, si è vittime di chiamate indesiderate con mille pretesti. C’è solo un modo per bloccarle definitivamente.

Le telefonate che arrivano ad ogni ora del giorno e della notte sono qualcosa di molto, ma molto fastidioso per tutti.

Queste, infatti, arrivano anche nei momenti meno opportuni come, ad esempio, quando si è in vacanza o nell’intimità familiare.

Magari si è ritornati da poco da lavoro e ci si vuole godere qualche minuto di relax sul divano ed invece tocca rispondere a queste telefonate.

Ci sono diversi metodi, o sedicenti tali, per mettere a tacerle. Tuttavia, esiste un solo modo veramente efficace per non riceverle più. Scopriamo di quale si tratta.

Solo così blocchi le chiamate indesiderate

A quanti non è mai capitato di riceverle. Parte quella vocina registrata fastidiosa. In alcuni casi, invece, la voce è reale, viva e l’interlocutore fa di tutto per far sì che chi risponde possa restare al telefono il più a lungo possibile per avere risposte positive in merito alle loro proposte. Molti utenti si incavolano anche al telefono ed imprecano contro chi li chiama.

È bene ricordare, però, che si tratta pur sempre di lavoratori che svolgono queste mansioni per poter vivere. Se si decide di fare un giro sul web per capire come poter bloccare le chiamate spam, quelle indesiderate che partono da call center a qualsiasi ora del giorno e della notte, appariranno tantissimi metodi che promettono di distruggerle in un secondo. Purtroppo, però, se si vuole risolvere il problema in maniera definitiva bisogna propendere solo e soltanto per un metodo.

L’unico metodo risolutivo è questo: l’RPO

Nel corso degli ultimi anni, gli smartphone più moderni hanno ricevuto in regalo dai propri sviluppatori una funzione che consente di riconoscere le chiamate spam, bloccandole senza che il device squilli. Tuttavia, però, continuano ad arrivare le telefonate indesiderate. Pertanto, per ottenere il risultato sperato, ovvero, per raggiungere l’obiettivo comune di tutti i cittadini italiani, l’unica cosa da fare è quella di sposare la causa dell’RPO. Questa sigla sta per Registro Pubblico delle Opposizioni. Si tratta di un servizio pubblico completamente gratuito.

Basterà iscriversi per tornare a sorridere senza ricevere alcuna chiamata. Farlo è davvero molto, ma molto semplice. Una volta iscritti si potrà dire addio a tutti gli operatori di telemarketing. Ci si può iscrivere compilando il modulo preposto direttamente sul sito del Registro delle Opposizioni, ma anche telefonando ad uno di questi numeri verdi: 800 957 766 per le utenze fisse e 06 42986411 per i cellulari. Inoltre, è possibile iscriversi anche via mail, inviando il modulo suddetto all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Infine, vi ricordiamo che questo servizio non riguarda solo le numerazioni mobili, ma anche quelle fisse: ci si potrà registrare direttamente sul sito numerifissi.registrodelleopposizioni.it.