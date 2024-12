Wind da urlo: corsa pazza per gli smartphone a 0€ | Non c’è concorrenza

Wind è impazzita e lo sono anche gli utenti: si stanno fiondando ad accaparrarsi gli smartphone a 0€. Addio alla concorrenza.

Il colosso delle telecomunicazioni ci ha abituati, nel corso degli anni, ad offerte imperdibili sulle tariffe telefoniche.

Non solo, però, perché molto spesso ha messo su delle promozioni riguardanti anche smartphone legati alle tariffe di cui vi abbiamo dato cenno.

Questi device venivano e vengono ancora proposti a prezzi davvero stracciati pagabili anche in comodissime e piccolissime rate.

Ovviamente, tutto dipende dalla tipologia di smartphone che si vuole tenere tra le mani. Ora, ce ne sono alcuni a costo zero che stanno facendo impazzire gli utenti.

Wind e smartphone a 0€: tra gli utenti è corsa ad accaparrarseli

In questo periodo, WindTre è ritornata prepotentemente sul mercato degli smartphone, mettendo a punto una delle offerte migliori su questi device che vengono venduti praticamente in maniera gratuita, quindi, potremmo dire che siano regalati. Possiamo dire che l’azienda stia facendo realmente le cose in grande.

Non si tratta di una promozione su dispositivi tecnologici sconosciuti, ma si possono trovare tantissimi telefoni tra i più richiesti del momento sul mercato. È a tutti gli effetti una campagna promozionale da non perdere e molti utenti l’hanno capito, al punto che stanno facendo letteralmente una corsa per accaparrarsi uno di questi device. La concorrenza è spacciata. Scopriamo quali sono questi dispositivi.

WindTre regala questi smartphone

Sono tanti i dispositivi che Wind ha deciso di regalare all’utenza. Ne abbiamo scelti ben tre che sono tra i più richiesti sul mercato. Il primo di questi è l’Oppo Reno 12 F 5G, un device tra i più solidi sul mercato, dal design innovativo e con Intelligenza Artificiale integrata. Il valore di mercato della versione proposta da Wind, quella con 256GB di memoria interna si attesta sui 250€. Il secondo dispositivo è il Motorola Edge 50 neo, con schermo pOLED da 6.36″. La sua batteria è potentissima ed è compatibile con ricarica veloce da 68W. In pratica, in poco più di 10 minuti il dispositivo sarà completamente carico. Il comparto fotografico posteriore è formato da ben tre fotocamere di cui la principale ha un sensore LYTIA 700C da 50MP.

La versione proposta è quella con 512 GB di memoria interna che, solitamente, è venduta sui 300€. Infine, troviamo l’Honor 200 Lite, con memoria interna da 256GB, display AMOLED enorme, comparto fotografico da paura grazie alla fotocamera posteriore in HD da 108MP. Anche la fotocamera frontale è di tutto rispetto grazie al sensore da 50MP. Lo spazio di archiviazione è da 256GB. Il suo costo è di circa 330€. Tutti questi dispositivi, però, vengono praticamente regalati da Wind a 0€ a patto che si sottoscriva l’offerta Unlimited Pro 5G Easy Pay che include minuti e giga illimitati, 200 sms su numerazioni italiane e 200 sms all’estero, la funzionalità “Più Sicuri Mobile Pro” inclusa e call center senza attese. Il costo di questa promozione è di 29,90€ al mese.