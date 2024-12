Smartphone: quando la memoria é piena può bloccarsi | Bastano pochi euro per risolvere definitivamente

La memoria piena fa sì che lo smartphone si blocchi, ma con pochi euro il problema può essere risolto in maniera brillante.

Gli smartphone, oggi come oggi, sono sottoposti a degli sforzi estremi a causa del loro utilizzo massivo e prolungato da parte degli utenti.

Si finisce, così, con l’avere problemi legati alla batteria che si scarica molto più velocemente di quanto dovrebbe.

Quindi, c’é necessità di ricaricare la batteria per poterli utilizzare. I problemi, però, non finiscono assolutamente qui.

Dovete sapere, infatti, che può capitare che la memoria si riempia con conseguenze sulle prestazioni del device che si rallenta di molto. Tuttavia, esiste una soluzione pratica, veloce ed economica.

Con pochi euro ci si dimentica della memoria piena dello smartphone

Quando si utilizzano questi dispositivi che, ormai, fanno parte della vita di ogni utente, bisogna stare attenti a far sì che la memoria non si riempia del tutto. Questo perché, sia che si possegga un iPhone, sia che si possegga un device Android, può capitare che diventino lenti, anzi lentissimi e si può perdere anche tutto ciò che si ha al loro interno.

Oltre le App, gli smartphone conservano foto e video che rappresentano i ricordi dell’ultimo periodo; parliamo di eventi lieti o meno, ma anche di vacanze, momenti conviviali o solo paesaggi che si vorrebbe conservare per sempre. Per salvaguardare questi ultimi ed anche i dispositivi in questione, c’é una soluzione fantastica che, con pochissimi euro, consente di risolvere la problematica.

Grazie alle chiavette USB, non si perderà più nulla ed i device torneranno veloci

Prima di scoprire quali sono le chiavette migliori in circolazione, è bene precisare che occorrerebbe sempre effettuare backup periodici di documenti, file e tutto ciò che di importante si trova all’interno degli smartphone. Detto ciò, scopriamo quali son le chiavette USB migliori da tenere sempre a portata di mano. Se siete in possesso di un dispositivo Android, potrete propendere per l’acquisto della chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go, compatibile sia con dispositivo con porta USB-C che con quelli USB-A. Grazie ad essa potrete trasferire i vostri file da un dispositivo ad un altro e, poi, con l’ausilio dell’applicazione dedicata, potrete anche effettuare pulizia e backup dei vostri dispositivi.

Il suo costo è di circa 30€. Se, invece, avete tra le mani un iPhone, ecco che può venire in vostro soccorso la chiavetta USB SanDisk iXpand Go. Anche in questo caso potrete procedere al trasferimento dei file ed alla pulizia e backup dei dati e dei file presenti. Inoltre, con l’App dedicata potrete decidere anche di proteggere tutto con l’impostazione di una password. Il suo costo, al momento, è di circa 54€