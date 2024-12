Hai un vecchio iPhone? Non buttarlo anche se non funziona: c’é un negozio famosissimo che te lo compra

Se hai un vecchio iPhone non buttarlo anche se non funziona più: questo negozio, peraltro molto famoso, se li compra tutti.

Gli iPhone rappresentano il sogno di tutti gli utenti italiani che vogliono assolutamente tenerli tra le proprie mani.

Tuttavia, il loro costo risulta essere eccessivo per la stragrande maggioranza di questi ultimi. Pertanto, attendono offerte o ripiegano su device più economici.

Molti, poi, sono in possesso di device vecchi e non riescono a staccarsene. Altri, invece, decidono di cestinarli e questo è l’errore più grave.

Ebbene sì, avete capito benissimo perché esiste un negozio, peraltro anche molto famoso, che li compra tutti anche se non funzionano più.

Non buttare il tuo iPhone: vai in questo negozio

Gli utenti italiani non sanno che c’é un negozio che può valutare ed acquistare gli iPhone usati, anche quando non funzionano benissimo o non si accendono più. In realtà, non si tratta di un solo negozio, ma di una grande catena di distribuzione di prodotti tecnologici che ha sedi su tutto il territorio italiano. Pertanto, sarebbe sempre bene informarsi.

Questa grande catena ha messo su un programma dedicato interamente ai device prodotti dall’azienda di Cupertino che potrà far felici davvero tutti i cittadini che hanno in casa un iPhone vecchio e non funzionante di cui non sanno che farsene e, molto spesso, decidono di buttarlo via. In questo caso, invece, si può anche guadagnare. Basta recarsi in uno dei tanti negozi MediaWorld in Italia. Scopriamone di più.

MediaWorld compra il tuo iPhone usato grazie al programma iChange

Per MediaWorld tutti i device usati hanno un enorme valore e non dovrebbero essere lasciati in un cassetto o, addirittura, buttati. Si tratta dell’errore più grande che si possa commettere. Capire quanto vale uno di questi dispositivi è davvero molto, ma molto semplice. Innanzitutto, bisogna recarsi in uno dei negozi. Ovviamente, prima di farlo, bisogna eliminare tutti i dati personali dal loro interno e disattivare le funzionalità di “Dov’é”.

Una volta recati nei negozi, gli esperti di MediaWorld procederanno alla valutazione del device preso in esame. Fatto ciò, la comunicheranno agli utenti e l’ammontare totale della valutazione sarà consegnato loro. Attenzione, però, perché questa catena non prevede un rimborso in denaro né tantomeno un buono da spendere in negozio. Bensì, l’ammontare totale della valutazione sarà elargito ai clienti sotto forma di sconto per l’acquisto di un nuovissimo dispositivo Apple.