Casa Smart: da Ikea con meno di 10€ sarà tutto automatizzato | Ultimi pezzi disponibili

Grazie a IKEA rendi la tua casa smart, intelligente ed automatizzi tutto: bastano solo 10€, ma bisogna sbrigarsi prima che finisca tutto.

IKEA è un’azienda conosciuta in tutto il mondo, in primis, per i suoi mobili ed i complementi di arredo di design e che non costano un occhio della testa.

In più, come ben sapete, è possibile il loro montaggio in autonomia grazie alle istruzioni molto, ma molto dettagliate.

Sul territorio nazionale italiano ci sono tantissimi negozi della catene che sono sempre molto, ma molto affollati: ci si va anche solo per curiosità

Tuttavia, quello che molti non sanno è che è possibile trovare al loro interno, sui tanti scaffali, tanti dispositivi per la casa smart a pochi spicci. Bisogna sbrigarsi perché sono in esaurimento.

Da IKEA trovi tutto per trasformare la tua casa ed automatizzarla

I dispositivi smart stanno invadendo le case della stragrande maggioranza degli italiani. Grazie ad essi si può automatizzare tutto, dagli elettrodomestici, come la lavatrice, la lavastoviglie, il condizionatore, alle porte di ingresso ed ai cancelli o ai portoni. Anche i citofoni possono diventare smart ed essere controllati, come gli altri dispositivi, facilmente da remoto.

Basta un’App, il Bluetooth o il Wi-Fi ed il gioco è fatto. Si avrà tutto a portata di mano e non ci si dovrà nemmeno più alzare dal divano per avviare tutte le faccende domestiche o aprire agli ospiti. Insomma, una casa smart consente di dimezzare gli sforzi e velocizza tutto, ma proprio tutto. Da IKEA, poi, adesso ci sono delle occasioni fantastiche da non perdere assolutamente.

Con soli 10€ rendi la tua casa smart grazie ad IKEA

IKEA mette a disposizione, nel suo vastissimo catalogo, un’infinità di prodotti che consentono di rendere le abitazioni più intelligenti, automatizzate. Ovviamente, ognuno ha un costo diverso rispetto ad altri, ma ce ne sono alcuni il cui prezzo è davvero una sciocchezza. Pensate che li si può portare a casa con molto meno di dieci euro. Ne abbiamo scelti tre tra i più convenienti. Il primo si chiama TRÅDFRI ed è un kit di base, smart che consente di regolare wireless l’intensità della lampadina smart. Si può scegliere di accenderla o di spegnerla, ma anche di regolare, in base alle proprie esigenze quella che è la sua intensità. Il suo costo è di solito 9,95€.

Allo stesso prezzo viene venduto anche un altro prodotto che si rivela importantissimo nell’economia di una casa smart. Parliamo di BADRING, un sensore che consente a tutti di evitare perdite pericolose di acqua. In pratica, segnala il problema agli utenti che potranno risolverlo nel migliore dei modi. L’ultima foggia soluzione per avere una casa smart si chiama PARASOLL ed è un sensore sia per le porte che per le finestre. Il suo colore è bianco e, con soli 9,95€ si potrà essere avvisati quando si lasciano queste ultime aperte. Abbinato, poi, alla lampadina smart, oltre alla notifica, si noterà anche la luce accesa.