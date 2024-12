Allarme WhatsApp: tutti stanno ricevendo questi messaggi e telefonate | Se rispondi ti svuotano la carta di credito

WhatsApp, è allarme globale: tantissimi utenti stanno ricevendo messaggi e telefonate che, alla fine, svuotano le carte di credito.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica per eccellenza, quella maggiormente utilizzata ed apprezzata in tutto il mondo.

I suoi aggiornamenti sono conosciuti da tutti e sono talmente tanti che si fa fatica a star dietro a tutte le novità che portano in dote.

Tuttavia, c’é anche un rovescio della medaglia. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché, purtroppo, è meta ambita dei truffatori.

Questi ultimi, infatti, sono sempre dove c’é maggior numero di utenti e questa volta l’hanno combinata davvero grossa: sono tanti già gli utenti che ne sono rimasti vittime.

Occhio a telefonate e messaggi: ti svuotano la carta tramite WhatsApp

C’é da segnalare, purtroppo, una nuova truffa che sta dilagando tra gli utenti in possesso di un account di WhatsApp. Nonostante gli sforzi degli sviluppatori di Meta, azienda proprietaria, che, di continuo, rilasciano aggiornamenti in favore della tutela della sicurezza e della privacy degli utenti e dei loro dati, capita che i truffatori bypassino le barriere.

Quando accade, purtroppo, sono milioni gli utenti potenziali bersagli. Anzi, potremmo dire che sono miliardi, ben 3, tanti quanti gli utenti con account attivi in piattaforma. Ora, poi, il problema è davvero grosso perché basta un messaggio una telefonata a questi criminali senza scrupoli, per svuotare completamente le carte di credito di tutti.

WhatsApp: allarme cybercriminali

Proprio in questi giorni di festa sta prendendo piede quella che potremmo definire, senza timore di essere smentiti, la “truffa di Natale” su WhatsApp. L’allarme è stato lanciato per la pericolosità della stessa e, soprattutto, per la sua capacità di diffusione capillare. Sta praticamente facendo danni enormi dovunque nel mondo e, ovviamente, anche nel nostro Paese. Stanno arrivando, infatti, numerosissimi messaggi agli utenti che, all’apparenza, sembrano totalmente innocui ed invece si rivelano eventi catastrofici. Tutto inizia da un messaggio semplice, dai toni pressoché amichevoli e nulla fa presagire che possa trattarsi di una truffa. Purtroppo, però, una volta risposto al messaggio ecco che pian piano si rivelano per quelli che sono.

Iniziano a parlare di offerte lavorative, investimenti, incuriosendo i loro obiettivi con l’intento di far cliccare i link inviati. Ecco che, però, una volta cliccati i link inizia la tragedia. L’obiettivo principale è quello di recupera informazioni sensibili e dati importanti come quelli relative alle carte di credito. Una volta ottenuti, i conti correnti vengono svuotati in un secondo. Il nostro invito è quello di prestare la massima attenzione e, ovviamente, segnalare eventuali messaggi ricevuti alle autorità preposte. Occhio, infine, a quella che è la numerazione del mittente. Le truffe del momento iniziano con le numerazioni di Nazioni come Indonesia, Nigeria, Vietnam, Mali, Malesia, Lituania e Libia.