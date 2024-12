Radiazioni Cellulari: se segui queste 4 regole d’oro non rischierai la salute

Esistono 4 regole fondamentali, d’oro, da seguire, per non correre rischi riguardanti le radiazioni dei cellulari.

Oggi come oggi, gli smartphone sono elementi imprescindibili nella vita quotidiana di tutti gli utenti in qualsiasi zona essi si trovino.

Vengono utilizzati per telefonare, inviare messaggi, impostare sveglie, promemoria, ma soprattutto, per utilizzare le numerose App.

Di queste ce ne sono davvero tantissime sul mercato, dalle piattaforme social a quelle di messaggistica, passando per navigatori, giochi e tanto altro.

Tuttavia, c’è da dire che l’utilizzo di questi dispositivi è strettamente collegato a seri rischi per la salute a causa delle radiazioni. Per evitarli, bisogna seguire 4 regole d’oro.

Evita i rischi delle radiazioni così

Il dibattito sulla pericolosità degli smartphone è sempre acceso, nonostante alcuni studi recenti, richiesti dall’OMS, abbiano abbassato di molto l’indice di correlazione tra l’utilizzo di questi device e l’insorgenza del cancro. Come ben sapete, l’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro aveva accusato, e continua a farlo, i telefonini, sostenendo la tesi per cui ci fossero seri rischi di insorgenza del cancro. Nel corso degli anni, però, sono stati effettuati numerosi studi a riguardo.

Tutti, o meglio, la stragrande maggioranza di questi, hanno quasi assolto gli smartphone ed il loro utilizzo e, ovviamente, queste sentenze hanno finito con l’accendere nuovamente le discussioni in merito. Attenzione, però, perché nessuno sostiene che non ci sia affatto correlazione, ma che non siano pericolosi come si voleva fare credere. Tuttavia, per difendersi dalle radiazioni che emettono, bisogna seguire quattro regole fondamentali.

Nonostante i nuovi studi, meglio fare così

Gli studi recenti, come già accennato in precedenza, sostengono la tesi che non ci sia correlazione tra l’utilizzo dei cellulari, l’esposizione alle loro radiazioni e la maggiore insorgenza di tumori. Altri, invece, continuano a sostenere il contrario. Pertanto, è sempre bene tenere a mente e seguire queste quattro regole, onde evitare spiacevoli inconvenienti e rischi per la propria salute. Occorre, sempre, in qualsiasi momento, evitare l’esposizione prolungata alle radiazioni.

La prima regola da seguire è quella relativa agli auricolari. Bisogna utilizzarlo sempre in modo che la quantità di radiazioni diminuisca in maniera forte. Le telefonate devono essere sempre brevi, in particolar modo quando la linea risulta disturbata. In questo casa, le radiazioni risulteranno maggiori a causa della instabilità e del lavoro maggiore da sostenere. Meglio ancora se, in caso di segnale debole, non si facciano telefonate. Infine, l’ultima delle quattro regole, consiste nel tenere lontano dalla propria testa il dispositivo all’atto della composizione del numero, ovvero, poco tempo prima del primo squillo. È in questo momento che funziona di più e le radiazioni sono altissime.