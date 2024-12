Questi Smartphone sono i più richiesti e costano meno di 100€: ancora pochi pezzi disponibili

Ci sono degli smartphone sul mercato molto richieste ed il cui costo è inferiore ai 100€. Ci sono ancora pochi pezzi disponibili.

Gli smartphone sono diventati i migliori amici degli utenti di tutto il mondo che faticano a lasciarli lontani dalle loro mani.

Questi dispositivi sono sempre più tecnologici ed offrono funzioni spettacolari che creano dipendenza totale da essi.

Per questo motivo, vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tuttavia, c’é da dire che non sono affatto eterni.

Possono danneggiarsi da un momento all’altro e c’é necessità di sostituirli. Purtroppo, però, alcuni di questi hanno costi proibitivi. Niente paura, perché ce ne sono alcuni che costano meno di 100€ e sono tra i più richiesti.

Smartphone più richiesti: questi costano meno di 100€, ma ci sono pochi pezzi ancora

Ci sono sul mercato degli smartphone che possono soddisfare le esigenze di tutti, da quelle relative alle loro performance a quelle economiche. Come abbiamo già accennato in precedenza, infatti, purtroppo gli smartphone hanno raggiunto costi assurdi. Sono molti quelli che, proprio in questo periodo vengono venduti a prezzi davvero esorbitanti.

Per questo motivo non tutti gli utenti riescono ad acquistarli nonostante siano l’oggetto dei loro desideri più forti. C’é da dire, però, che proprio in questi giorni, ci sono delle offerte pazzesca su dei device performanti, affidabili e dalle prestazioni al top, ma che vengono venduti a meno di 100 euro. Stanno andando praticamente a ruba e ne restano soltanto pochi altri pezzi sul mercato.

Ecco i migliori smartphone a meno di 100€

Sono davvero tanti i dispositivi che vengono venduti in offerta ad un prezzo davvero irrisorio, oseremmo dire ridicolo. Noi abbiamo voluto rendervi partecipi di questa occasione più unica che rara, ma bisogna che ci si sbrighi, altrimenti le scorte finiscono. Ne abbiamo scelti tre e li abbiamo posizionati sul podio di questa speciale classifica. Al terzo posto, vogliamo segnalarvi il Motorola Moto g04 con display LCD IPS da 6,56”. A bordo troverete il sistema operativo Android 14, il chip Unisoc T606 coadiuvato da 8GB di Rame e ben 128 GB di memoria interna espandibile sino a 1024 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 16MP, mentre quella frontale un sensore da 5MP. La batteria è da 5000 mAh ed il suo costo si attesta sugli 87 euro.

Al secondo posto, venduti a 89,99 euro, troviamo l’OUKITEL C57 Pro con Android 14 al suo interno, display HD IPS da 6,52”, batteria da 4000 mAh, 16 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico principale, questo è composto da due sensori, una da 13MP ed uno da 5MP. Terminiamo la nostra guida con un altro Motorola. Parliamo del Motorola Moto G24 con display IPS da 6.56″, doppia SIM, Android 14, 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna. La batteria montata è da 5000 mAh mentre il comparto fotografico posteriore è formato da un sensore principale da 50Mp coadiuvato da uno da 2MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 8MP. Il suo costo in offerta, al momento e fino ad esaurimento scorte, è di 99,99€.