Problemi POS: che differenza c’è tra Transazione Negata e Rifiutata | Come risolvere subito il problema

Problemi con i POS: c’è una differenza sostanziale tra transazione negata e rifiutata. Scopriamo come risolvere il problema.

Nell’ultimo periodo è aumentato il numero di cittadini che preferisce non usare il contante in favore dei pagamenti elettronici.

Questa transizione è iniziata con la pandemia di COVID quando tutti ordinavano online e pagavano nei negozi con le proprie carte.

Poi, il Governo ha imposto l’obbligo del Pos Er tutti i commercianti, anche quelli piccoli, nonostante le loro accese proteste.

Nessuno più può rifiutare un pagamento elettronico. Tuttavia non mancano i problemi come le transazioni negare e rifiutare. Scopriamo le loro differenze e come risolvere il problema.

Differenze tra transazione negata e rifiutata

Ormai, il pagamento con le carte di credito o debito ha preso il largo nonostante ci siano ancora cittadini che, ricusando la modernità e la tecnologia, continuano a recarsi presso i pochi sportelli bancomat ancora presenti sul territorio per effettuare il prelievo di denaro contante che serve loro per le commissioni quotidiane ed il pagamento di utenze ed urgenze.

Non hanno alcuna intenzione di utilizzare le loro carte per i pagamenti poiché c’è ancora paura di essere truffati inconsapevolmente. Non sanno, o fanno finta di non sapere, che i raggiri possono capitare anche agli ATM, anzi, in questi luoghi ne avvengono ancora di più. Fatte queste premesse, è arrivato il momento di capire come risolvere il problema relativo alle transazione negata ed a quelle rifiutate e, soprattutto, quali sono le differenze tra queste.

Risolvi i problemi in questo modo: mai più spiacevoli inconvenienti

Può capitare, molto più spesso di quanto si possa immaginare, che, all’atto del pagamento con la propria carta, qualcosa vada storto. Sullo schermo del POS appare una bella “X” accompagnata da due possibili diciture. La prima riguarda una transazione negata, mentre la seconda riguarda una transazione rifiutata. Per quanto il risultato sia lo stesso, ovvero che non è stato possibile effettuare il pagamento, le ragioni della loro apparizione sono totalmente diverse. Nel caso di una transazione rifiutata, la motivazione è da ricercare in problemi tecnici, per cui la Banca approva il pagamento, ma il sistema lo rifiuta. Parliamo, ovviamente del sistema Pos del commerciante stesso.

Non accade spesso. Diverso il discorso relativo alla transazione negata poiché, in questo caso, il problema risulta essere maggiormente frequente. La Banca, in pratica, blocca, rifiuta la transazione poiché non ci sono i soldi sufficienti sul conto o perché la carta utilizzata è scaduto. Può accadere anche nel momento in cui l’Istituto di Credito ravvisi un tentativo di truffa. Nel caso di problemi tecnici, non si può far nulla se non attendere il ripristino del sistema, nel caso in cui, invece, è la Banca a negare la transazione, si farebbe meglio a controllare la presenza di fondi, la validità della carta e contattare la Banca in caso di sospetta frode.