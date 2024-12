Dov’è il benzinaio più vicino? Non servono app: basta inviare questo messaggio vocale

Per trovare il benzinaio più vicino in un determinato momento, non servono App assurde: basta un messaggio vocale.

Capita, molto più frequentemente di quanto di pensi, di dover fare rifornimento di carburante in maniera urgente.

Il problema principale, però, resta quello di trovarne uno nel posto in cui ci si trova, specialmente quando non si è della zona.

Molti utenti fanno riferimento ad applicazioni da installare sul proprio smartphone e che promettono di risolvere la problematica.

Tuttavia, dovete sapere che non c’è alcun bisogno di queste ultime, dato che basta un messaggio vocale per trovare ciò di cui si ha bisogno.

Basta un messaggio vocale e si trova il benzinaio più vicino

È un problema fondamentale di tutti gli automobilisti quello del rifornimento della propria auto. Spesso, poi, quando ci si trova in una zona sconosciuta, si fa fatica ad individuarne uno per procedere a fare il pieno di benzina. Alcuni, come già accennato, si affidano ad applicazioni sedicenti funzionali che prometto o di individuare il distributore di benzina più vicino alla posizione individuata con il GPS. Dovete sapere, però, che non c’è alcun bisogno di farlo.

Ebbene sì, avete capito benissimo, non servirà alcuna applicazione strana da scaricare ed installare sul device in possesso che finisce sempre col riempire la sua memoria e scaricare più velocemente la batteria. Il rimedio fondamentale alla problematica viene servito su un piatto d’argento da una funzionalità dello smartphone che, costantemente, gli utenti utilizzano a qualsiasi ora del giorno e della notte: un messaggio vocale. Quest’ultimo sarà la salvezza di tutti quando sono in viaggio o si trovano in posti sconosciuti.

Un messaggio vocale e Google Maps ti salva la vita

Google Maps è uno dei tantissimi servizi che Google mette a disposizione degli utenti in maniera completamente gratuita. Da tanti anni, ormai, aiuta gli automobilisti a trovare la propria Strada evitando rallentamenti, traffico e chiusure stradali. Inoltre, consente di tenere sotto controllo gli autovelox presenti sulle strade ed anche di segnalarli in modo che gli altri automobilisti possano essere messi in guardia. Nel corso del tempo, però, Maps è andata arricchendosi di Sempre più nuove funzionalità.

Tra queste, c’è anche quella di cui vogliamo parlarvi. Grazie a questa applicazione, infatti, riuscirete tutti a trovare il benzinaio più vicino a voi in un determinato momento ed avrete la possibilità di fare il pieno di benzina e non andrete girovagando senza una meta. Basterà aprire l’applicazione, cliccare sui filtri e scegliere la voce “Benzinai”. Otterrete un elenco esaustivo. Allo stesso modo, però, se siete alla guida potrete avviare la ricerca vocale di Google Maps e con un semplice messaggino, avrete a schermo la lista dei benzinai, aperti e chiusi, nella zona in cui vi trovate. A volte, un messaggio vocale salva la vita.