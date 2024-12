Riscaldare Casa con il Cellulare? Non è uno scherzo: risparmi oltre 500€ in bolletta

Finalmente una bella notizia: si può riscaldare casa direttamente con il cellulare, risparmiando oltre 500€ in bolletta.

Il sogno di tutte le famiglie italiane è quello di avere sempre bollette bassissime, risparmiando cifre considerevoli.

Visto il momento di crisi che va avanti da troppo tempo, infatti, le finanze familiari si stanno praticamente prosciugando.

I costi dell’energia sono diventati assurdi e si prevedono ulteriori aumenti nel corso dei prossimi mesi: alcuni parlano del 30% in più.

Dovete sapere, però, che grazie al vostro smartphone potrete restare al caldo ottenendo un enorme risparmio.

Nessuno scherzo: il cellulare ti tiene al caldo e ti fa risparmiare

Lo abbiamo già accennato in precedenza che l’obiettivo primario in quest’ultimo periodo è quello del risparmio. Si cerca di ottenerlo sempre, quando si và a fare la spesa, ma anche e soprattutto quando si è in casa. Gli elettrodomestici sono dispositivi energivori, nonostante, ormai, molto di questi fanno parte di quelli nella classe energetica più alta. Si mettono in atto trucchetti visti sul web per abbassare i consumi.

Molti di questi danno una grossa mano mentre altri, invece, finiscono con offrire il risultato diametralmente opposto, ovvero, fanno lievitare i consumi e i costi all’interno delle bollette. Ciò vale per tutti gli elettrodomestici, compresi quelli utili per il riscaldamento in inverno. Ecco che, però, arrivano in soccorso degli utenti i loro telefonini. Grazie ad essi, infatti, non si avrà più paura di stare al caldo poiché offrono un enorme risparmio in bolletta.

Basta uno smartphone ed un’App

Restare al caldo in inverno non è mai stato così semplice e, soprattutto, economico come adesso. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché grazie agli smartphone e ad una sola applicazione si potrà controllare tutto da remoto. In che modo? È davvero molto semplice. Innanzitutto, c’è da dire che parliamo dei condizionatori con pompe di calore di nuova generazione. Si tratta di dispositivi amici dell’ambiente ed in un contesto come quello che stiamo vivendo è un requisito fondamentale.

Inoltre, possono essere comandati da remoto, riducendo anche di molto, il loro impatto ambientale. Nasta installare una semplice App sul vostro dispositivo ed il gioco è fatto. Sono di facilissima configurazione: servirà il Bluetooth o il Wi-Fi per poter installare tutto al meglio. Fatta questa operazione potrete sia tenere sotto controllo la climatizzazione dell’abitazione sia la produzione dell’acqua calda sanitaria. Conoscerete in tempo reale i vostri consumi e, quindi, di conseguenza, avrete la possibilità di tenerli più bassi andando a risparmiare un botto di soldi.