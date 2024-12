Android Auto non funziona: alcune App spariscono dallo schermo dell’Auto | C’è solo un rimedio per ripristinarle

Stanno sparendo moltissime App dalla schermata di Android Auto. Un modo per ripristinare tutto c’è: è l’unico.

Android Auto è uno dei tantissimi servizi, totalmente gratuiti, che Google mette a disposizione degli utenti.

Si sposa perfettamente su tutti i sistemi di infotainment delle automobili di nuova generazione.

Praticamente si ha a disposizione il proprio smartphone sugli schermi presenti all’interno degli abitacoli.

Tuttavia, può, capitare che alcune App spariscano dalla vista e gli utenti vanno nel panico. Bisogna sapere, però, che un rimedio esiste ed è il solo.

App che spariscono da Android Auto: le ripristini solo cosi

La stragrande maggioranza degli utenti, ormai, è solita utilizzare Android Auto quando è alla guida. Si tratta di uno strumento utilissimo che consente di inviare e ricevere telefonate, messaggi, ma anche di ascoltare la propria musica preferita o ottenere informazioni sul tragitto da percorrere per raggiungere una destinazione ed informazioni sul traffico e la viabilità sul percorso. Tutto avviene collegando il proprio smartphone, via cavo o wireless, al sistema presente in auto.

In un baleno si avranno a disposizione tutte le applicazioni già presenti sullo smartphone e si potranno utilizzare nel rispetto del Codice della Strada e sempre pensando alla sicurezza propria e degli altri. Dovete sapere, però, che può capitare che alcune applicazioni spariscano all’improvviso dallo schermo presente in auto. In questo caso non bisogna assolutamente andare nel panico. Pur sembrando la fine del mondo, dovete sapere che un rimedio esiste. Certo è l’unica soluzione attuabile, ma è semplice e veloce. Scopriamola insieme.

Ripristina le App sparite in questo modo

Può capitare in qualsiasi momento che alcune applicazioni spariscano improvvisamente e completamente dallo schermo dell’auto e, quindi, da Android Auto. Ciò accade soprattutto quando queste non vengono utilizzate per molto tempo dagli utenti. Alcuni smartphone, infatti, per evitare consumi eccessivi della batteria, le disattivano temporaneamente e, come conseguenza, non saranno più visibili in Avvio App di Android Auto. Ciò vuol dire che, nel momento in cui non visualizzerete una o più App, la prima cosa da fare è prendere lo smartphone in mano e sbloccarlo.

Fatto questo, non dovrete fare altro che cercare l’applicazione in questione ed avviarla. In questo modo, alla prossima connessione con Android Auto, apparirà magicamente a schermo. Attenzione, però, perché potrete fare di più. Quello che vi stiamo per svelare è l’unico metodo possibile affinché nulla scompaia più. Entrate all’interno delle impostazioni del telefono, cercate la voce “Batteria” e cliccateci su. Qui dovrete ricercare una di queste voci: “Disattiva automaticamente le app inutilizzate” o “Sospendi le app inutilizzate”. Disattivate questa funzionalità e non accadrà più.