Macchè iPhone: arriva il rivale cinese in Italia che tutti stavano aspettando | Il prezzo sarà imbattibile

Mentre alcuni impazziscono per gli iPhone, sono tanti quelli che esultano per l’arrivo, dopo tanta attesa, in Italia del rivale cinese.

Gli iPhone sono sempre al centro di numerose indiscrezioni prima del loro arrivo che fanno crescere a dismisura l’attesa tra gli utenti.

Sono i device più acquistati al mondo per le loro caratteristiche, le loro funzionalità e la loro affidabilità: su questo non c’é dubbio.

Tuttavia, dovete sapere che in molti stavano aspettando con ansia l’arrivo di un altro device; si tratta di un nuovo modello a un prezzo imbattibile.

Per molti è proprio il rivale di iPhone ed arriva dalla Cina. Ha caratteristiche spaziali che faranno rimanere di stucco anche i fani iPhone più sfegatati.

Altro che iPhone: lo smartphone più atteso è lui e viene dalla Cina.

L’attesa è terminata: dopo un giro enorme di presentazioni per il mondo, l’azienda cinese ha deciso di lanciare il suo device di punta anche nel nostro paese. Qui lo attendevano in molti ed anche con ansia, dato che viene definito come il vero rivale degli smartphone prodotti dall’azienda fondata dal compianto Steve Jobs.

In realtà, l’annuncio dell’arrivo dei nuovi dispositivi è stato annunciato in maniera globale e sono arrivate già le prime immagini ed i primi unboxing da tutto il mondo. Tutti ne sono rimasti meravigliati nonostante, in Cina, l’azienda ha detto definitivamente addio ad Android e Google. Tuttavia, nel nostro paese non sarà così. Scopriamo caratteristiche tecniche e prezzo.

Huawei Mate X6: l’azienda cinese torna prepotentemente sul mercato

Partiamo subito dalle caratteristiche tecniche che stanno facendo impazzire già tutti. Il nuovo device pieghevole Huawei ha un display interno OLED LPTO da 7,93” ed uno esterno, sempre OLED LPTO, da 6,45”. Il vetro che protegge lo schermo è un Kunlun di seconda generazione. Il processore dovrebbe essere un HiSilicon Kirin 9100. Rispetto ai dispositivi rilasciati in Cina, in Italia e nel resto del mondo, ci sarà un solo taglio di memoria Ram, quello da 12 GB, ed uno solo di memoria interna, quello da 512 GB. Per evitare che il device si surriscaldi, c’é un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

Passiamo, adesso a quello che è il suo comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP, coadiuvato da un sensore ultra grandangolare da 40 MP ed un teleobiettivo da 48 MP. Tutto ciò vale per quelle posteriori, mentre quelle anteriori hanno sensori da 8MP. Dovete sapere, poi, che ha certificazione IP68; ciò vuol dire che è resistente anche a breve immersioni in acqua. Unico neo è la rinuncia all’Ai Huawei poiché non c’é il sistema operativo proprietario Harmony OS Next ed ai servizi Google. In Italia si potrà scegliere tra le colorazioni Nebula Red e Black ed il suo costo sarà di circa 1830 euro.