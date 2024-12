TikTok, i grandi Influencer lo fanno già: 3 segreti per diventare virali in pochi giorni

Diventare virale su TikTok è semplice, basta conoscere questi 3 segreti dei grandi influencer ed in pochi secondi sarà un successo.

Il sogno di tutti gli utenti è quello di poter diventare virali sulle varie piattaforme social presenti oggigiorno sul mercato.

Alcuni ci riescono per brevi periodi, per altri, invece, questo si rivela soltanto un sogno. Diventare virali come gli influencer, per questi, è una chimera.

Essere bravi e creativi è un punto di forza, ma, molto spesso, si fa comunque fatica ad ottenere i risultati sperati, diventando virali per ottenere guadagni.

Per riuscirci, bisogna avere una conoscenza a 360° del social ed anche per TikTok, una delle piattaforme social più giovani, vale la stessa regola.

Tre segreti per diventare virali su TikTok come i maggiori influencer

Diventare influencer o quantomeno parzialmente virali su TikTok dipende da diversi fattori e non solo dal fatto che chi pubblica un post sia creativo e, soprattutto, operi in maniera originale. Molto spesso, infatti, c’é bisogno di conoscere a fondo la piattaforma di cui ci si serve ogni giorno, la sua politica ed il suo modo di lavorare. Parliamo di tutti gli algoritmi presenti, del modo in cui vengono scelti i contenuti da far visualizzare agli altri utenti e di come vengono messi in evidenza video e foto in piattaforma. Insomma, c’é da lavorare tantissimo.

Non c’é una scienza esatta che porti gli utenti a diventare virali, famosi, sulla strada per trasformarsi in veri e propri influencer. Tuttavia, sono stati appena svelati tre segreti che fanno sì che si possa iniziare con il piedi giusto, a vele spiegate e, soprattutto, con la strada spianata proprio dalla piattaforma stessa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Una volta scoperti, non ce ne sarà per nessuno, diventerete famosi in un istante. Scopriamoli tutti.

Pochi giorni e vi conoscerà il mondo intero

Uno dei segreti che sono stati appena svelati, riguarda, anche se è faticoso metterlo in pratica, la creatività. Bisogna essere quanto più creativi ed originali possibile. Solo in questo modo si riuscirà ad entrare all’interno della tanto agognata categoria dei “Per Te” su TikTok. Altro segreto, poi, è quello di sapere sfruttare il momento, creando contenuti che rientrino nelle tendenze di quel preciso momento.

Se non riuscite a fare questo, allora non potrete mai combattere quello che è il terzo e più importante segreto in assoluto di TikTok. Parliamo dell’heating, ovvero di una pratica che in molti ritengono super scorretta. In pratica, grazie all’intervento dei dipendenti dell’azienda, alcuni contenuti diventano virali a discapito di altri. Gli accusatori parlando del 2% dei contenuti totali, mentre la piattaforma ritenga che questa percentuale sia molto più bassa e si attesti allo 0,0002%. Insomma, siate creativi, sfruttate le tendenze e fate in modo che i vostri contenuti inizino ad “infestare” i feed degli altri utenti ogni giorno.