Memoria WhatsApp: finisce all’improvviso e sei nei guai | Liberala facilmente senza perdere nessun contenuto

Se sta per finire la memoria WhatsApp hai la possibilità di liberarla in maniera semplice e veloce per non avere problemi e finire nei guai.

La piattaforma di messaggistica di Meta viene utilizzata ogni giorno, a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo, da miliardi di utenti.

Questi si scambiano messaggi di testo, vocali, documenti e contenuti multimediali come foto e video che risultano essere parecchio pesanti.

Molto spesso, poi, non si pensa che si debbano cancellare e finiscono col restare in memoria anche contenuti di cui nessuno si interessa da tempo.

In questo modo, la memoria disponibile va esaurendosi e, per evitare di finire nei guai, bisogna liberarla. Scopriamo come è possibile senza perdere nulla.

Libera la memoria WhatsApp senza perdere nemmeno un solo contenuto

Capita spesso che non ci si voglia liberare di nulla all’interno della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. purtroppo, però, col passare del tempo e con l’accumularsi di dati, documenti, contenuti come foto e video dalle dimensioni enormi, si finisce con intaccare la memoria dello smartphone, con serie ripercussioni su quest’ultimo.

Ebbene sì, avete capito benissimo, uno smartphone con memoria piena diventa molto lento e non riesce a funzionare nel migliore dei modi. Risulta finanche essere un peso per l’utente che ne è in possesso. Fatte queste dovute premesse, dovete sapere che WhatsApp offre una grandissimo opportunità di liberare spazio in memoria senza perdere nulla.

Ecco come liberare lo spazio di memoria

Dovete sapere che, pur non avendo un cestino, WhatsApp accumula tutti i dati che passano all’interno delle chat, riempiendo a dismisura la memoria. Tuttavia, un modo per liberare quest’ultima esiste ed è semplicissimo e molto, ma molto efficace. Gli utenti più fortunati sono quelli in possesso di device Android, poiché questo metodo è riservato solo ed esclusivamente a loro. Basta seguire pochi e semplici passaggi per ottenere il risultato sperato in pochissimi istanti e sena neanche troppa fatica. La prima cosa da fare è entrare all’interno dell’App File dello smartphone di cui si è in possesso. A seconda del device posseduto questa potrebbe anche chiamarsi “Gestore File”.

Fatto ciò, dovrete entrare nella memoria interna del dispositivo cliccando prima su “Android” e, poi, sulla voce “Media”. Nella schermata che si aprirà, troverete “com.whatsapp” ed una volta cliccata ci sarà “WhatsAppù2 ad attendervi. Ovviamente, non è finita qui, perché per trovare tutti i file contenuti nelle chat, bisognerà premere la voce “Media”. Si apriranno a schermo tante cartelle che suddividono i file per tipologia, dai vocali alle foto, passando per i video. Per fare pulizia, basterà cliccare su ognuna delle cartelle, selezionando i file da eliminare e premendo il tasto “Elimina”. Fatto ciò, tornate indietro fino alla voce “WhatsApp” e cliccate su “Database”. Qui non dovrete fare altro che selezionare i database più vecchi ed eliminarli. In questo modo eliminerete tutto il superfluo e aumenterà lo spazio in memoria.