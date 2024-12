WhatsApp: ti spiano giorno e notte a tua insaputa | Falli fuori tutti con un clik

WhatsApp: sai che puoi scoprire in pochi secondi se la tua privacy è a rischio e se qualcuno ti sta spiando? Scopriamo come.

Non possiamo mettere in dubbio che WhatsApp sia la piattaforma di messaggistica più apprezzata ed utilizzata al mondo.

Allo stesso modo non si può dubitare che questo titolo abbia come motivazioni i continui aggiornamenti che apportano migliorie.

Lo fanno sia per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo degli utenti che per quanto riguarda la tutela della sicurezza e della privacy di questi.

Tuttavia, molto spesso, proprio la piattaforma di messaggistica di Meta risulta essere un campo minato per quanto riguarda la privacy.

Privacy a rischio e continui atti di spionaggio

Nonostante gli sforzi messi in campo dagli sviluppatori di Meta, molto spesso gli utenti sono vittime di spionaggio. Ebbene sì, avete capito benissimo, viene compromessa proprio la privacy che è tanto, ma tanto cara a tutti. Ciò avviene nonostante i messaggi siano crittografati e nessuno può leggerli, nemmeno l’azienda stessa.

Purtroppo, però, sono sempre di più gli utenti che si sentono lesi e spiati nell’intimo delle proprie conversazioni, private o di gruppo che esse siano. Tuttavia non bisogna assolutamente andare nel panico perché c’é un metodo super sicuro ed altamente efficace per scoprire se qualcuno vi sta spiando e, soprattutto per scovare chi è. Scopriamolo insieme.

Ecco come stanare gli spioni

Le minacce alla privacy di WhatsApp possono arrivare su più fronti. Uno di questi è il clic ad un link malevolo o ad un file sospetto. Questi immettono all’interno dello smartphone un malware in grado di tenervi sotto controllo e, finanche, combinare guai ancora più seri. ovviamente, in questo caso, la soluzione migliore resta quella di evitare di curiosare e, quindi, non cliccare su questi contenuti. La minaccia seria, quella vera, reale, arriva dagli utenti stessi, ovvero da coloro che hanno creato il proprio account.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché capita sempre più spesso di ritrovarsi a dover utilizzare il proprio account tramite la versione web della piattaforma. parliamo di WhatsApp Web, facilmente raggiungibile tramite Qr Code direttamente da un browser web. Molto spesso, gli utenti dimenticano di disconnettersi dal Pc in questione e l’account resta attivo alla mercé di chiunque. Altra minaccia, sempre relativa a WhatsApp Web arriva da soggetti terzi che si impossessano dello smartphone, si collegano all’account e iniziano a spiare tutto ciò che c’é al suo interno. Per evitare tutto ciò, se non ricordate di aver disconnesso il vostro account da un Pc non vostro o se sospettate che qualcuno sia entrato all’interno, aprite l’applicazione, entrate nelle impostazioni ed alla voce “Dispositivi collegati” andate a disconnetterli tutti. In questo modo avrete risolto il problema.