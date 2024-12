In arrivo il nuovo iPhone nel 2025: crollano tutti i prezzi | Come sarà il nuovo modello

Nel 2025 arriverà il nuovo iPhone ed i prezzi dei device Apple stanno già per crollare. Scopriamo come sarà il nuovo modello.

L’ultima generazione di iPhone, la 16, è appena arrivata; sono trascorsi solo tre mesi e sta già andando a ruba, con gli utenti impazziti per i nuovi melafonini.

Intorno a questi device si è creata un’attesa senza eguali grazie anche alla tantissime indiscrezioni che hanno scandito i giorni di un intero anno.

Ciò che più ha creato ansia tra gli utenti di tutto il mondo è Apple Intelligence, l’Intelligenza Artificiale dell’azienda di Cupertino che, finalmente ha visto la luce.

Tuttavia, adesso, stanno per arrivare i nuovi iPhone e non si dovrà attendere il prossimo settembre. Ciò comporterà un enorme abbassamento dei prezzi. Scopriamo come saranno.

Con il 2025 arriveranno i nuovi iPhone

Come spesso accade quando arrivano nuove generazioni di smartphone, i prezzi di quelli appartenenti alla generazioni precedenti si abbasseranno di moltissimo. Sarà anche questo il caso degli iPhone per cui si prevede una diminuzione dei loro costi, in virtù dell’arrivo della nuova generazione che sta già facendo parlare di sé da un po’ di tempo, ormai.

Le indiscrezioni sono davvero tantissime e tutte provenienti da leakers attendibili. Si tratta di notizie carpite all’interno del mondo dell’azienda fondata da Steve Jobs. Queste, che stanno circolando da mesi, stanno già facendo sognare tutti gli utenti nel mondo. Fatte queste dovute premesse, non ci resta altro da fare che scoprire come saranno i nuovi device.

Arrivano gli iPhone SE 4: prezzi bassi ma qualità top

Finalmente, dopo due anni di attesa, gli utenti potranno tenere tra le loro mani gli iPhone SE di quarta generazione. Secondo quanto riportato da indiscrezioni provenienti direttamente dal mondo Apple, questi device arriveranno entro il prossimo mese di marzo, come tradizione ormai consolidata. Nonostante siano i device meno costosi dell’ecosistema a cui appartengono, le novità sono davvero tantissime e gli utenti non attendono altro che la loro uscita, dato che gli iPhone tradizionali hanno costi molto, ma molto più alti e non tutti possono permetterseli. Il design della nuova generazione di questi nuovi dispositivi sarà molto, ma molto simile a quelli degli iPhone 15.

Ebbene sì, avete capito benissimo, le cornici saranno molto compatte ed inoltre ci sarà lo sblocco biometrico grazie al FaceID. Il display sarà un OLED da 6,1’’ e ci sarà la porta USB-C, ovviamente. La fotocamera principale avrà un sensore da 48 MP e sarà implementata una RAM da 8 GB oltre che l’ultimo chip della serie A di Apple. Inoltre, chi stava già malignando sull’assenza di Apple Intelligence, si sbagliava di grosso. Questi nuovi device saranno compatibili con tutte le sue funzionalità. Infine, vi segnaliamo il nuovo modem 5G interamente sviluppato e prodotto dal colosso tech di Cupertino.