Pericolo Facebook: questi contenuti sono una truffa | Se ci clicchi sei spacciato

Su Facebook ci sono dei contenuti malevoli che, se cliccati, si rivelano una truffa bella e buona. Chi lo fa resta fregato.

Facebook è la piattaforma social maggiormente utilizzata in tutto il mondo, nonostante la sua “veneranda età”.

Gli utenti la preferiscono alle altre grazie anche al duro lavoro messo su dagli sviluppatori che la rendono sempre più bella e moderna.

Pensate che sono oltre 3 miliardi i frequentatori abituali di questo social di proprietà di Meta che, ogni giorno, a qualsiasi ora, sono sempre lì.

Cercano il post più bello, quello che più li emoziona, più li fa ridere. Tuttavia, bisogna stare attenti ad alcuni contenuti per non restare fregati.

Su Facebook basta poco per essere imbrogliati

Quando ci si collega alla piattaforma social di proprietà di Meta, bisogna fare molta, anzi, moltissima attenzione a non cadere nella nuova trappola creata da malviventi subdoli e senza scrupoli. pensate che di vittime ce ne sono state già a iosa, tutto a causa di contenuti malevoli che hanno trasformato il tempo libero passato ad interagire con amici e parenti, in una situazione spiacevole.

Oseremmo dire spiacevolissima. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché bisogna fare i conti con una nuova tipologia di truffa messa su per fregare gli utenti ignari di quanto stia accadendo. Tutto parte proprio all’interno del social, in particolar modo quando ci si imbatte in pagine che, di continuo immettono delle pubblicità. Scopriamo cosa sta accadendo realmente.

Una truffa subdola divora tutti i tuoi soldi

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il tempo passato su Facebook è tanto e dovrebbe essere solo un piacere scrollare la home o parlare con amici e parenti. Invece, da un po’ di tempo si finisce con l’accorgersi di essere stati truffati. Tutto parte dalle pubblicità. In particolar modo da quelle che promettono acquisti online sicuri ed a basso, anzi, bassissimo costo. Ovviamente, non possiamo non menzionare quelle che promettono lauti guadagni in cambio di poco o niente. Insomma, di tipologie di pubblicità malevoli ce ne sono diverse.

Purtroppo, però, sembrano pubblicità legittime e la curiosità di cliccarci su per avere informazioni è tanta. In questo periodo, infatti, la parola d’ordine di tutti è “risparmio”. Purtroppo, però, una volta cliccato il link contenuto nella pubblicità, iniziano i guai per gli utenti. Si viene invitati ad inserire le proprie informazioni personali ed anche quelle della propria carta di credito o del proprio conto. Da questo momento in poi bisognerà dire addio ai propri soldi: prima a soli due euro, il costo del prodotto in promozione, e, poi, a tutti i tuoi risparmi.