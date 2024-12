Instagram goodbye: perché tutti gli utenti stanno scrivendo questa parola sul social

C’è una parola che la totalità degli utenti sta scrivendo su Instagram: parliamo di “Goodbye”. Scopriamone i motivi.

Instagram è una delle piattaforme social di Meta ed anche una delle due più vecchie che si trovano sul mercato.

Nonostante ciò, però, ha saputo affrontare le sfide proposte dalla concorrenza e tutt’ora risulta essere molto apprezzata da tantissimi utenti nel mondo.

Ciò perché è in continua mutazione, con tantissimi aggiornamenti che arrivano costantemente a migliorarla e dare maggiore privacy e sicurezza agli utenti.

Tuttavia, proprio in questi giorni, sta spopolando una parola all’interno del Social. La stanno usando tutti. Scopriamone i motivi.

Goodbye: perché in tanti la stanno scrivendo su Instagram

Questa che potremmo definire una nuova moda è iniziata negli Stati Uniti d’America e si è subito diffusa in Europa e contestualmente anche nel nostro paese. In realtà, però, non si tratta di una sola parola, bensì di tre. In particolar modo, sia su Instagram che su Facebook, gli utenti stanno scrivendo “Goodbye Meta AI”.

Il problema, infatti, risiede proprio nell’Intelligenza Artificiale sviluppata dall’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg. Proprio per questo motivo è montata la protesta degli utenti che, costantemente utilizzano queste piattaforme social. Fatte queste dovute premesse, scopriamo i motivi per cui gli utenti sono arrivati a questo.

Meta Ai accusata di violazione della privacy

Nell’ultimo periodo, è finita nell’occhio del ciclone Meta Ai, l’Intelligenza Artificiale sviluppata proprio dall’azienda di Menlo Park, in California. Questa viene accusata di non tutelare la privacy degli utenti, anzi, viene additata come uno dei principali responsabili della violazione di quest’ultima. Pertanto ecco il motivo di questa protesta che vede tantissimi post in piattaforma corredati dalla scritta “GoodBye Meta AI”. Gli utenti pensano che basti scrivere questo per avere maggiori tutele. Ovviamente, non è affatto così. Non basta scriverlo perché i dati degli utenti non vengano più raccolti ed utilizzati, né, tantomeno, basta far seguire questo saluto da una frase in cui si asserisce di non permettere all’azienda di utilizzare dati ed informazioni propri.

Come al solito, si tratta di una catena, di una fake news. Quel che è certo è che Meta aveva avvisato per tempo che tutto ciò che veniva pubblicato all’interno delle piattaforme social sarebbe stato utilizzato per addestrare la sua Ai e che, molto probabilmente, un giorno, si potranno vedere immagini generate da questa con i volti nostri, dei nostri amici, dei nostri figli. Tuttavia, non ci sarà alcun riferimento a noi ed ai nostri cari. L’unico modo per bloccare questo processo è entrare all’interno delle impostazioni di Instagram, cliccare prima su “Informazioni” e, poi, su “Informativa sulla privacy”. Qui troverete la voce “Opposizione”. Vi rimanderà ad un link in cui compilare un questionario per far sì che Meta non raccolga più dati.