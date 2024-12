Liberare la memoria dello Smartphone: non devi rinunciare a nulla | Con questo piccolo prodotto salvi tutto

Liberare la memoria dello smartphone è un’operazione molto semplice e, grazie ad un piccolo oggetto, non perderai più nulla.

Gli smartphone, ormai, sono entrati a far parte delle vite di tutti, in alcuni casi anche in maniera prepotente e invasiva.

Molti, infatti, sono sempre lì con i propri device in mano a scrollare i loro schermi, a messaggiare ed inviare e ricevere contenuti multimediali.

Ciò ha solo e soltanto una conseguenza: la memoria sempre piena (o quasi) che porta, poi, alla impossibilità di archiviare altro.

Si finisce, così, col rischiare di perdere qualcosa di importante. Tuttavia, una soluzione al problema esiste ed è anche immediata. Basta un aggeggino piccolo ed il gioco è fatto.

Ecco il prodotto che ti salva la vita

Innanzitutto, c’é da dire che, in maniera costante, sarebbe l’ideale effettuare dei backup dei dati contenuti all’interno degli smartphone in modo da non rischiare di perdere quanto contenuto al loro interno. Parliamo sia delle foto che dei video, ma anche di tutti i dati personali ed i messaggi che mai e poi mai si vorrebbe perdere.

Di modi di effettuare questa operazione ce ne sono tantissimi. Basti pensare, ad esempio, ai servizi offerti da Google o da Apple. Oltre questi in cloud, però, dovete sapere che esistono sul mercato degli aggeggini piccolissimi che possono salvare la vita ed anche tutti i file a cui si è maggiormente legati. Esistono sia per device Android che per quelli iOS. Scopriamoli insieme.

Mai più preoccupazioni di spazio sullo smartphone

Conservare dati, foto, ricordi può essere rischioso se lo si fa solo sugli smartphone. Ecco che, però, vengono in soccorso dei piccoli dispositivi che evitano ansie e stress. Sono dispositivi compatibili sia con i telefoni Android che con quelli iOS (parliamo delle versioni precedenti all’avvento della porta USB-C su questi device). Il primo di questi è Ultra Dual Drive Go che consente di trasferire file da smartphone, PC, tablet e Mac. Basterà inserire la chiavetta nello smartphone e, grazie all’App dedicata, SanDisk Memory Zone, il backup verrà effettuato automaticamente.

Sarà tutto al suo interno, pronto per essere trasferito su qualsiasi altro device compatibile e la memoria dello smartphone verrà liberata. L’altro device è iXpand Go, la chiavetta compatibile con gli iPhone 14 e le versioni precedenti dotate di porta lightning. Anche in questo caso, una volta inserita all’interno della porta dedicata, il backup partirà in automatico. Infine, dovete sapere che, quando è inserita, iXpand Go consente di registrare video dal vostro iPhone e salvarli al suo interno senza passare per lo smartphone.