Quanto consuma la TV accesa tutto il giorno: é una cifra incredibile | Occhio alla bolletta

Chi ha l’abitudine di tenere accesa la TV tutto il giorno deve conoscere i suoi consumi: è una mazzata in bolletta.

Le Tv in casa, per moltissimi utenti, risultano essere di compagnia, in particolar modo per quanti sono soli la maggior parte della giornata.

Sono molti coloro i quali trascorrono buona parte del tempo sul divano di casa a visionare i loro programmi preferiti.

Per non parlare, poi, di chi, al ritorno dal lavoro o durante i weekend invernali, avvia le sue infinite maratone di serie tv o film in streaming.

Molti non sanno, però, che tenere la televisione accesa tutta la giornata risulta essere una mazzata in bolletta alla fine del mese. Per questo motivo, risulta essere fondamentale conoscere i consumi.

La TV accesa tutto il giorno consuma tantissimo: è un salasso economico

Prima di scoprire i consumi ed i costi effettivi di una televisione sempre accesa, bisogna fare alcune precisazioni. Innanzitutto, c’é da dire che, come per tutti gli altri elettrodomestici e dispositivi tech presenti all’interno delle abitazioni, anche in questo caso, fa la differenza la classe energetica di appartenenza. Più quest’ultima è alta e più i consumi si abbassano drasticamente.

Bisogna, poi, fare molta, ma molta attenzione anche ai consumi quando questa è spenta. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questo perché le televisioni non si spengono mai, ma restano accese in background. Un indicatore di questa situazione è, senza ombra di dubbio, quel pallino rosso che appare. Questo consuma tantissimo. Ci si ritroverà, infatti, con un consumo annuo di ben 26 kWh. Quando, però, viene tenuta accesa l’intera giornata, il consumo aumenta a dismisura.

Una mazzata economica assurda

Poniamo il caso di un televisore dalle dimensioni non eccessive. Ebbene, dovete sapere che bastano poche ore di accensione per avere sul groppone, alla fine del mese, tanti, ma tanti soldi in più in bolletta. per non parlare, poi, di quando la si lascia accesa per tutta la notte perché ci si dimentica di spegnerla prima di addormentarsi. In questo caso si ha una spesa di ben 120 euro in un anno. Si tratta di una cifra di tutto rispetto, non credete?

Passiamo, adesso, ai casi in cui la televisione resta accesa tutto il giorno. Qui il conto diventa ancora più salato. Si tratta di 24 ore di accensione. Ciò farà lievitare ulteriormente le bollette e bisogna conteggiare una spesa annua che si aggira intorno ai 200 euro. Pertanto, abbiamo dei consigli da darvi. Il primo è quello di staccare la spina, evitando che si attivi la lucina dello standby. Il secondo è quello di impostare un timer notturno in modo che la Tv si spenga da sola ed infine propendete per l’acquisto di un dispositivo in classe energetica alta.