Ricordi su Facebook: come vederli e condividerli con gli amici

Scopriamo insieme come visionare i ricordi su Facebook per poi condividerli con gli amici. Si tratta di una procedura semplicissima.

Facebook è una delle piattaforme social di proprietà di Meta ed anche una di quelle più utilizzate nonostante sia tra le più longeve sul mercato.

Certo, ha dovuto tenere botta a numerosissimi attacchi su più fronti, ma ce l’ha fatta ed è ancora oggi apprezzata dagli utenti di tutto il mondo.

Il motivo per cui non è diventato obsoleta e nessuno riesce ad abbandonarla sta nell’arrivo costante di aggiornamenti che implementano nuove funzionalità.

Una di queste sono i “Ricordi” che il social, di giorno in giorno, propone agli utenti. Si tratta di una sorta di album dei ricordi degli anni passati. Scopriamo come visionarli e, soprattutto, come condividerli.

Ricordi di Facebook: come scoprirli e condividerli

Ricordare un evento passato fa sempre piacere. Se, poi, viene proposto da un Social senza dover andare a scavare nelle foto, è ancora meglio. Questo è ciò che pensano tutti gli utenti nel mondo. Sia nel caso in cui si possegga un device Android sia se si è in possesso di un iPhone la procedura è davvero molto semplice. In entrambi i casi è la stessa. La prima cosa da fare è entrare all’interno dell’applicazione. Fatto ciò, sui device Android c’é un pulsante in alto a destra formato da tre linee orizzontali, mentre sugli iPhone troverete questo pulsante in basso.

Basterà cliccarli per entrare nella schermata in cui dovrete scegliere la sezione “Ricordi”. Potrete vedere tutti i ricordi, compresi quelli in cui siete stati taggati da altri utenti, di un determinato giorno a partire dall’anno della vostra iscrizione alla piattaforma. Ovviamente, potrete ricondividerli, scegliendo l’apposita opzione ed indicando se farlo su Facebook o su WhatsApp. Se, invece, state cercando un ricordi in particolare, che non rientra tra quelli del giorno di consultazione, allora, non vi resta altro da fare che seguire la nostra guida.

Poche mosse ed i ricordi riappaiono magicamente dal calderone di Facebook

Poniamo il caso che tra quelli mostrati in piattaforma, non ci siano i Ricordi che state cercando perché appartenenti ad un’altra data. Ecco, non dovete andare nel panico e non dovete demordere. C’é una via da seguire che vi permetterà di farli riaffiorare in maniera semplice e veloce. In questo modo, seguendo la procedura, potrete anche condividerli con tutti i vostri amici ed i vostri parenti sia in pubblico che come messaggio privato.

Per farlo, purtroppo, non si potrà accedere alla sezione Ricordi, ma al “Registro Attività”. Se volete farlo con smartphone o altro device mobile, accedete al vostro Profilo ed entrate nel vostro Registro Attività, scegliendo l’opzione “Gestisci i tuoi post”. Qui c’è l’opzione “Filtri” che deve essere scelta per selezionare la data o l’intervallo di date in cui cercare. Fatto ciò, avrete un elenco completo, più o meno lungo a seconda del fatto se siete pubblicatori seriali o meno, di ciò che avete condiviso. Ogni post ha tre puntini al lato che bisogna cliccare per scegliere l’opzione “Visualizza” che vi darà accesso al ricordo in questione. Ovviamente, potrete decidere di condividerlo con chiunque.