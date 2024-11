Messaggi vocali WhatsApp: arriva l’aggiornamento tanto atteso | Finalmente potremo farlo

Su WhatsApp è arrivata la novità più attesa in assoluto; finalmente si potrà fare quello che tutti sognavano da tempo.

Di aggiornamenti sulla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ne arrivano tantissimi ed in maniera costante.

Tutti servono a migliorare l’esperienza di utilizzo e le tutele di privacy e sicurezza degli utenti e di tutti i loro dati scambiati.

Per molti di questi si tratta anche di richieste da parte dell’utenza e gli sviluppatori li accontentano dopo un periodo di prova.

Ora, poi, è arrivato, finalmente, un aggiornamento che era atteso da ben 3 anni da tutti. Si tratta di un miglioramento epocale che riguarda i messaggi vocali.

Messaggi vocali su WhatsApp: finalmente si potrà farlo

Gli utenti di tutto il mondo attendevano da ben tre anni questo aggiornamento rivoluzionario che avrebbe cambiato totalmente il modo di intendere i messaggi vocali all’interno della piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata sul mercato. Finalmente si può gioire perché è arrivato ed è anche fruibile.

Questa nuova funzionalità è stata visibile, per un periodo di tempo, all’interno della funzione beta dell’applicazione nel lontano 2021, precisamente nel mese di ottobre di quell’anno. Poi, all’improvviso, se ne sono perse completamente le tracce, ma ora, eccoci di nuovo a parlarne poichè è diventata realtà e c’é stato anche l’annuncio ufficiale.

Arrivata la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

L’annuncio è stato fatto proprio sul blog ufficiale di WhatsApp, pertanto si può gioire davvero per l’arrivo di questa funzionalità che in molti attendevano da tempo, sin da quando arrivò nella versione beta della piattaforma, come già accennato in precedenza, per i dispositivi Android. La trascrizione di un messaggio WhatsApp avverrà in locale e non da remoto. Questo vuol dire che avverrà solo sullo smartphone del diretto interessato e non sui server di WhatsApp. Questo vuol dire che i livelli di tutela della privacy sono altissimi e che nessuno, Meta compresa, sarà in grado di scoprire ciò che viene trascritto.

Si tratta di una funzione utilissima per quanti ricevono un vocale e non possono ascoltarlo in quel preciso momento. WhatsApp li trascriverà in modo che se ne possa conoscere il contenuto sin da subito e magari rispondere nel più breve tempo possibile. Per utilizzare la trascrizione dei messaggi, però, bisognerà attivarla. Aprite le impostazioni dell’applicazione ed entrate nella sezione Chat e cliccare sulla voce “Trascrizioni dei messaggi vocali” per attivarla. fatto ciò, basterà cliccare a lungo su un vocale e, nel menù che si aprirà, cliccare sulla voce “Trascrivi” per far sì che la trascrizione si attivi. Basterà attendere alcuni secondi per vedere apparire magicamente il testo del messaggio audio.