iPhone: se possiedi questi due modelli hai una fortuna | Quanto valgono oggi

Gli utenti che posseggono uno di questi due modelli di iPhone è davvero fortunato: valgono tantissimo oggi.

Gli iPhone sono gli smartphone sul mercato che maggiormente sono apprezzati dagli utenti di tutto il mondo per le loro caratteristiche.

In particolar modo per la loro solidità, la loro affidabilità, la loro sicurezza. Inoltre, poi, non si possono non menzionare le loro prestazioni.

Queste ultime sono sempre al top in qualsiasi momento. Tuttavia, come ben sapete, i prezzi sono tra i più alti sul mercato.

Ciò non accade solo quando li si acquista nuovo, ma anche quando ci si ritrova dinanzi a degli smartphone vecchi. Ce ne sono due che valgono un botto.

Due modelli di iPhone che valgono un tesoro

Tra i tanti modelli di iPhone ancora in possesso degli utenti, ce ne sono ben due he hanno un enorme valore di mercato. Chi ne ha ancora uno possiede una fortuna e non lo sa. Ebbene sì, avete capito benissimo. Dovete sapere che Apple, infatti, tra i cinque ed i sette anni dallo stop alla loro distribuzione, li dichiara vintage.

Attenzione, non li dichiara obsoleti; questo avviene dopo il settimo anno. Nel primo caso, possono ancora essere riparati in centro autorizzati dell’azienda, nel secondo, invece, nessun centro appena menzionato potrà riparare gli iPhone obsoleti poiché non vengono più prodotti pezzi di ricambio. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo quali sono gli iPhone che valgono un casino e, ovviamente, capiamo il loro valore.

iPhone 6S Plus e iPhone XS MAX: due device dall’enorme valore

Apple ha appena dichiarato vintage gli iPhone 6S Plus e gli iPhone XS MAX. Come già accennato, per questi sono trascorsi cinque anni dalla fine della loro distribuzione sui mercati e, quindi, di conseguenza, la loro riparazione è possibile nei centri specializzati ed autorizzati Apple anche se non è garantita la presenza dei pezzi di ricambio che serviranno alla causa. Tutta ia, dovete sapere che il loro valore si è innalzato a dismisura.

Certo, non vuole dire che vi sistemerete per tutta la vita, ma nel caso in cui doveste decidere di venderlo, potrete racimolare un bel gruzzoletto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Pensate che nel caso di iPhone 6S Plus, ci sono utenti che l’hanno venduto a ben 699 euro, mentre iPhone XS MAX ha appena raggiunto un valore di circa 600 euro. Insomma, non parliamo di pochi spiccioli e, soprattutto, secondo le previsioni, il loro valore è destinato a salire ancora.