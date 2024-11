Risintonizza la TV: ci sono nuovi canali del digitale terrestre

Il Digitale Terrestre ha riservato una sorpresa fantastica a tutti. Ci sono nuovi canali: per vederli basterà risintonizzare il TV.

Dopo tanto tempo trascorso in attesa delle novità che la nuova tecnologia del digitale terrestre avrebbe portato in dote, ecco che queste sono arrivate.

Certo, non possiamo dire che il percorso di transizione sia stato privo di ostacoli, né, tantomeno che non ce ne siano ancora adesso.

Innanzitutto, nonostante i vari bonus messi a disposizione dai governi che si sono succeduti, il parco dispositivi risulta essere ancora vecchio ed inadeguato.

Inoltre, poi, ci sono ancora rogne per molti cittadini che non riescono a vedere più alcuni canali. Tuttavia, c’é una bellissima notizia appena arrivata.

Digitale Terrestre: nuovi canali da visualizzare con la risintonizzazione

Il nuovo Digitale Terrestre consentirà, grazie alla sua tecnologia, di avere una migliore fruizione di tutti i canali presenti sul mercato del nostro paese. Tuttavia, ci sono state numerose difficoltà sul cammino che avrebbe portato allo switch off definitivo. Innanzitutto, bisogna parlare della conformazione geografica del territorio del nostro paese che rende inaccessibili o quasi, diverse zone.

Inoltre, poi, come già accennato in precedenza, le famiglie italiane non hanno cambiato, nonostante bonus e misure di sostegno al reddito, i loro dispositivi che, nel frattempo, sono diventati obsoleti ed inadatti alla loro tecnologia. Non hanno voluto dotarsi neanche di decoder che avrebbero bypassato il problema. Molti, poi, ultimamente hanno dovuto fare i conti con l’impossibilità, nonostante un Tv di nuova generazione, di visionare moltissimi canali. La situazione, però, pare sia stata risolta ed ora si può festeggiare per l’arrivo di nuovi canali.

Ecco i nuovi canali: risintonizza lo Smart Tv e potrai vederli

Risintonizzare il proprio Smart Tv è davvero molto, ma molto semplice. Bisognerà entrare all’interno delle impostazioni del proprio dispositivo ed avviare la risintonizzazione automatica dei canali. In questo modo, tutti i canali, sia quelli vecchi che quelli nuovi, saranno fruibili da tutti ed elencati in base a quella che è la numerazione assegnata loro.

Ovviamente, la risintonizzazione può essere avviata diversamente in base all’azienda produttrice della televisione. Nel momento in cui un nuovo canale, poi, in alcuni luoghi d’Italia, abbia avuto assegnato la stessa numerazione di un altro, non andate nel panico. Il conflitto verrà risolto direttamente dal vostro televisore che vi chiederà quale numerazione assegnare alle due emittenti in conflitto. Fatto ciò, avrete a disposizione un numero elevatissimo di canali per trascorrere il tempo sul vostro divano di casa durante le fredde serate invernali.