Giocare con Alexa: 4 giochi divertenti per adulti da proporre a Capodanno

Alexa permette di giocare insieme a lei: ce ne sono 4 per adulti che rivoluzioneranno il giorno di Capodanno.

Alexa è l’assistente vocale virtuale di Amazon che, ormai, è presente in quasi tutte le abitazioni delle famiglie italiane.

La sua prima versione è arrivata nel 2014 e da quel momento in poi è andata arricchendosi sempre più con nuove funzionalità e skill.

Molte sono davvero interessanti. Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di richiedere informazioni sul traffico ed il meteo in tempo reale.

Inoltre, si può interagire con Alexa mettendo su delle vere e proprie conversazioni. C’é, però, anche un’altra possibilità, questa volta più divertente: mette a disposizione dei giochi.

Capodanno più divertente con le skill di Alexa

Molti utenti pensano che Alexa consenta solo di impostare sveglie, timer o richiedere le previsioni meteo. Questo assistente virtuale, invece, offre tantissime altre funzionalità, molte volte sconosciute. Certo, è vero che, nella maggior parte dei casi le si richieda di cercare ricette veloci e pratiche o di riprodurre dei brani musicali.

Dovete sapere, però, che offre delle skill davvero fantastiche. Tra queste, vogliamo segnalarvi qualcosa di molto, ma molto divertente. Parliamo dei tantissimi giochi da provare per stare in famiglia o con gli amici e divertirsi a crepapelle. Tra questi ce ne sono ben 4, per adulti, che possono davvero cambiare l’attesa durante il Capodanno: sarà qualcosa di estremamente alternativo.

Ecco i quattro giochi per il Capodanno con Alexa

Come già accennato, sono ben quattro i giochi che possono essere proposti a Capodanno grazie ad Alexa. Il primo di questi è “Akinator”. Molti di voi lo ricorderanno benissimo. Parliamo del genio che, attraverso alcune domande, specifiche e non, riesce sempre, o almeno nella maggior parte dei casi, ad indovinare di quale personaggio si stia parlando. Altro gioco assolutamente da provare per divertirsi insieme è “Clem Quiz”. Voi ed i vostri amici o i vostri parenti metterete alla prova le vostre abilità, le vostre conoscenze, gareggiando con chi vi è vicino. Il terzo gioco vi piacerà sicuramente. Parliamo del “Milionario – il Quiz”. Ci sono ben 15 domande a cui rispondere e, man mano che scalerete la classifica, queste saranno sempre più difficili.

Come nel famoso programma, si hanno a disposizione ben quattro aiuti a cui affidarsi in momenti diversi della gara. Potrete chiedere ad uno sviluppatore o alla community di aiutarvi, potrete avvalervi del 50 e 50 o cambiare totalmente la domanda. Infine, c’è il gioco dell’adolescenza. parliamo di “Obbligo o verità”. Alexa memorizzerà i nomi di tutti e girerà la bottiglia. Dirà dinanzi a chi si è fermata e questi dovrà scegliere, ovviamente, tra un obbligo o una verità e rispondere a ciò che Alexa chiederà o fare ciò che l’assistente virtuale comanderà. Certo, non mancherà l’imbarazzo, ma a Capodanno tutto è permesso; nei limiti della decenza.