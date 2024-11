App Gratis: queste 3 sono le più scaricate del 2024 | Da provare subito

Tra le App gratuite presenti sul mercato ce ne sono tre, da provare all’istante, che sono quelle più scaricate di quest’anno.

Le applicazioni mobile, ormai da un po’ di tempo, sono parte integrante della vita di tutti gli utenti nel mondo.

Senza di esse tutti si sentirebbero persi. Si tratta di un valido aiuto. Pensiamo, ad esempio, a quelle che fungono da navigatore.

Consentono di arrivare a destinazione tramite il percorso migliore, evitando traffico, lavori e chiusure stradali.

Per non parlare poi delle tante piattaforme social e di messaggistica e di migliaia di altre che fanno compagnia ogni giorno. Nel 2024, però, sono queste 3 a farla da padrone. Bisogna provarle subito.

Applicazioni gratuite: le più scaricate da tenere sempre al proprio fianco

Di applicazioni, come abbiamo già avuto modo di accennare, ce ne sono tante sul mercato e possono essere tranquillamente scaricate dai vari App Store ufficiali messi a disposizione delle big tech. Si tratta di App i cui sviluppatori hanno pensato sia agli utenti Android che a quelli iOS. Ce ne sono alcune a pagamento, ma molte di queste sono totalmente gratuite.

In quest’ultimo caso, ce n’é qualcuna che prevede delle pubblicità durante l’utilizzo. Per quanto queste possano essere fastidiose, c’é da dire che si possono sopportare pochi secondi di annunci promozionali. Fatte queste dovute precisazioni, andiamo a scoprire insieme quali sono le applicazioni che hanno avuto più successo in questo 2024. Sono ben tre e tutte assolutamente da provare sin da subito.

Le tre applicazioni gratuite e di successo del 2024

Oltre le tante applicazioni ben conosciute e già ampiamente utilizzate dagli utenti, il 2024 ha fatto sì che se ne scoprissero tre che, fino ad ora, nessuno avrebbe mai immaginato di utilizzare. Al terzo posto di questa nostra speciale classifica c’é un gioco. Parliamo di AI Dungeon. Gli utenti, possono entrare nel vivo delle storie create ad hoc dall’Intelligenza Artificiale e modificarne la narrazione ed il finale. Al secondo posto, ritroviamo ancora un’applicazione che sfrutta l’Intelligenza Artificiale. Si chiama “Lensa: photo editor & AI art”.

La fotografia, ormai, è diventata pane quotidiano per tutti gli utenti in possesso di smartphone e questa applicazione consente di ritoccare tutti gli scatti rendendoli unici. Si possono applicare dei filtri, si può modificare gli sfondi e trasformare le foto in ritratti. Infine, il primo posto è occupato dall’App “Be Real”. Si tratta della risposta al mondo di oggi. L’intento degli sviluppatori è quello di far sì che gli utenti siano più reali e spontanei possibile. In pratica, nel bel mezzo della giornata invita gli utenti a scattare dei selfie e a condividerli con tutti gli altri. non c’é possibilità di inserire filtri; tutto deve essere spontaneo.