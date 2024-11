Yap: cos’è e come funziona l’App che ti permette di pagare ovunque

Yap è un’applicazione che permette di effettuare pagamenti dovunque c si trovi. Scopriamo di cosa si tratta ed il suo funzionamento.

Da qualche anno i pagamenti in contanti sono stati sostituiti, nella maggior parte dei casi, da quelli elettronici.

Ciò è dovuto anche dalle misure dei governi che si sono succeduti nel corso dell’ultimo periodo. Pensiamo, ad esempio, all’obbligo del Pos.

Chiunque può pagare con la propria carta, ma anche col proprio smartphone o lo smartwatch in qualsiasi negozio ci si ritrovi.

Inoltre, è cresciuto anche il numero di App che offrono servizi di pagamento tracciabili e sicuri. Tra queste c’é sicuramente Yap.

Yap: scopriamo il funzionamento di questo servizio

Yap è un’applicazione studiata e sviluppato da un team di giovani per rendere maggiormente fruibile il pagamento elettronico. Si tratta di un servizio semplice, veloce e, soprattutto, sicuro. pensate che dietro troverete una delle aziende leader di questo settore. Parliamo di Nexi che è una vera e propria garanzia di affidabilità e sicurezza.

Ovviamente, prima di iniziare ad utilizzare l servizio, è necessario scaricare l’applicazione dai vari App Store ufficiali presenti sul mercato. Si tratta di un’App pensata e sviluppata sia per gli utenti Android che per gli utenti in possesso di device dell’ecosistema Apple. Lo strumento utilizzato per le transazione, ovviamente, è lo smartphone.

Yap: sicuro, conveniente e divertente

Per gli sviluppatori di Yap, la sicurezza viene prima di tutto. Inoltre, dovete sapere che è previsto anche un programma che permette ai genitori di caricare il conto dei propri figli in tutta tranquillità., ma partiamo dall’inizio. Come abbiamo già avuto modo di accennare, si paga tutto tramite smartphone in modalità contactless. Inoltre, si può richiedere anche una carta fisica che può sopperire al device quando questo è scarico. Può essere ricaricata facilmente in contanti o tramite carta di credito. Inoltre, i ragazzi possono richiedere soldi ai propri genitori. Questi li riceveranno in tempo reale anche tramite bonifico dato che è dotata di Iban.

Insomma, i servizi offerti sono quelli soliti e tutti potranno pagare al supermercato, al ristorante o i propri acquisti online. Agli account vi si può accedere da un solo dispositivo tramite accesso biometrico e riconoscimento facciale. L’attivazione ed i pagamenti sono completamente gratuiti anche all’estero, così come la ricarica automatica con il proprio conto corrente. Quest’ultima, però, diverrà a a pagamento dal 1° gennaio 2025. La carta fisica ha un costo di 9,95€ ed i prelievi con questa costano 1€ in Italia e 4€ nel resto del mondo. Per quanto riguarda le ricariche, se vengono effettuate in contanti costano 2,5€, con bonifico 0,90€ così come la ricarica da carta di credito.