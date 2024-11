Significato Faccine: scommettiamo che non conosci davvero queste 3? Quale emozione esprimono in realtà

Queste 3 faccine vengono utilizzate ogni giorno da tutti gli utenti, ma non tutti ne conoscono il significato reale. Scopriamolo insieme.

Ogni giorno, utenti di tutto il mondo scambiano messaggi all’interno delle tante piattaforme di messaggistica presenti sul mercato.

Nella quasi totalità dei messaggini scambiati si trovano delle faccine. Ne vengono utilizzate centinaia da un solo utente in una singola giornata.

Molto spesso, però, ci si ritrova ad utilizzare quelle sbagliate. O meglio, si pensa che siano quelle giuste da abbinare a ciò che è stato scritto.

In particolar modo, ce ne sono ben tre di cui nessuno conosce il significato, l’emozione che esprimono. Scopriamolo insieme.

Faccine: scopri il giusto significato per utilizzarle al meglio

Prima di capire in che modo utilizzare bene le faccine che ogni giorno ci si ritrova dinanzi quando siamo all’interno di una piattaforma di messaggistica, bisogna fare delle precisazioni. Innanzitutto, bisogna sapere che le Emoticon e le Emoji non sono affare recente. Anzi, la prima in assoluto è stata inviata in un forum nel lontano 1982, ben 42 anni fa.

Si trattava della faccina sorridente che, sin da subito è stata apprezzata da tutti. In seguito, è arrivata la faccina triste e, poco dopo, anche quella sorpresa. Col tempo, poi, ne sono arrivate centinaia e tutte queste hanno un significato ben preciso che in pochi conoscono. Come già accennato, tra queste, ce ne sono tre che non vengono utilizzate al posto e nel momento giusto.

Queste 3 faccine le hai usate sempre nel modo errato: ecco cosa significano

Tra le faccine che vengono utilizzate in maniera sbagliata, al terzo posto vi proponiamo una faccina con le guance gonfie e rosse. Sono molti gli utenti che vengono indotti a pensare che possa avere un significato diverso. Infatti, viene utilizzata per esternare positività. Invece, si tratta di un vero e proprio bacio con le labbra a canotto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Se l’avete inviata anche voi, sappiate che state dispensando baci in giro, anche a chi non li meriterebbe.

Passiamo, adesso, alla seconda faccina della nostra guida. Avete presente quella faccina con sopra la testa le tre zeta? Beh, se la inviate a qualcuno state molto attenti. Non sta a significare che avete sonno e state per addormentarvi. Il suo vero significato è da ritrovare nel fatto che ritenete quella conversazione monotona. Insomma, state lasciando intendere che il vostro interlocutore sia noioso. Infine, vogliamo svelarvi il significato di una faccina di colore rosso, sudata e con la lingua di fuori. Molti la usano quando fa caldo, ma il vero significato è che si è accaldati, si sta sudando perché la persona con cui parlate vi piace e vorreste avere un flirt.