File Dat: cosa sono e come utilizzarli tramite Adobe

Vi imbattete spesso in File Dat e non sapete cosa sono: scopriamoli e capiamo come utilizzarli grazie ad Adobe.

Ogni giorno, ci si imbatte in diverse tipologie di file. Per ognuna di questa cambia anche l’estensione. Pensiamo, ad esempi, ai video.

In questo caso, l’estensione più frequente è la Mp4. Ovviamente, questa cambia in caso di foto o immagini: tra le tante troviamo i file jpeg e quelli png.

Inoltre, poi, anche i documenti hanno diverse tipologie di estensioni: tra quelle relative a documenti Word, ad esempio, ci sono i Pdf e i Docx.

Insomma, ce ne sono tantissime. Tra le più strane e più sconosciute, però, ci sono i File Dat. Scopriamo di cosa si tratta e come utilizzarli.

File Dat: scoprire cosa sono per utilizzarli al meglio

I File Dat hanno una lunga storia alle spalle. Si è iniziato a parlare di loro, infatti, nel lontano 1964. Nonostante una sigla che pare essere un mistero, dovete sapere che non è l’equivalente di alcun acronimo. Ebbene sì, avete capito benissimo. DAT sta per “Data”; in pratica è assimilabile ad una descrizione. Questi file, però, non contengono limitazioni come, ad esempio, quelli docx o xls.

I primi sono relativi ai documenti di Word, mentre i secondi sono i fogli di calcolo, quelli, per intenderci, realizzati con Excel. All’interno dei File DAT, invece, ci si può trovare di tutto, dai documenti alle immagini, passando per i video e gli audio, anche se, di solito, contengono del testo. Inoltre, poi, anche le dimensioni sono le più disparate. Utilizzarli, poi, è davvero molto semplice.

File DAT: come utilizzarli con Adobe

I File DAT hanno numerosi, anzi, numerosissimi vantaggi. Si parte, innanzitutto, dallo loro facile identificazione. Inoltre, dovete sapere che c’é possibilità di creazione super semplice di questi file. In pratica, quando non trovate l’estensione giusta di un file all’interno del programma che state utilizzando in un preciso istante, potrete ricorrere a questa in qualsiasi caso. Purtroppo, però, non potrete aprirli con qualsiasi software.

Ebbene sì, avete capito benissimo, potrete farlo solo con quello con il quale lo avete creato. Per poterli aprire, poi, è necessario conoscere che file contiene al suo interno. Sappiate, però, che grazie ad Adobe potrete aprire questi file che hanno una estensione pdf. Nel caso in cui, invece, l’estensione dovesse risultare diversa, non dovrete fare altro che convertire i dati contenuti in PDF ed il gioco è fatto: vi verrà in aiuto Adobe Acrobat.