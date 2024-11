Come eliminare un contatto bloccato su WhatsApp: basta un click | Cosa accade dopo che lo hai fatto

Se vuoi eliminare un contatto bloccato su WhatsApp, sappi che è estremamente facile. Scopriamo come fare e cosa accade un istante dopo.

WhatsApp viene utilizzato notte e giorno dagli utenti di tutto il mondo per le sue molteplici funzionalità e per la sua sicurezza.

La tutela della privacy è ai massimi livelli e, al giorno d’oggi, non è affatto un aspetto secondario, da sottovalutare.

Tuttavia può capitare che ci si imbatta in contatti che infastidiscono, che tengono comportamenti strani, incresciosi, irrispettosi durante le chat.

Il più delle volte si procede a bloccarli in modo che non possano più contattare, né visionare gli stati. Sono molti, però, quelli che si domandano come eliminarli. Scopriamolo insieme

Eliminare un contatto bloccato da WhatsApp: come farlo e cosa accade

Prima di scoprire in che modo è possibile eliminare un contatto bloccato da WhatsApp sia nel caso in cui si possegga un device Android sia nel caso in cui si possegga un iPhone, è bene sapere ciò che succede dopo le operazioni che portano all’eliminazione definitiva dello stesso. Ovviamente, quando si procede al blocco di un utente, nessuno dei due potrà vedere le informazioni dell’altro né, tantomeno, potrà contattare.

Attenzione, però, perché non saprà mai che lo avete bloccato dato che continuerà a visionare tutto come prima tranne gli accessi e gli stati. Nel caso in cui vogliate completamente eliminarlo per non vederlo più e non essere tentati di sbloccarlo per contattarlo, abbiamo la guida che fa per voi. Si tratta di poche e semplici mosse che vi cambieranno totalmente la vita.

Eliminazione contatto bloccato: la guida da seguire

Iniziamo subito con Android. La prima cosa da fare, ovviamente, è aprire WhatsApp. Entrate, poi, nella scheda in cui ci sono le chat. Cercate la conversazione del contatto che avete bloccato, selezionatela e cliccate prima sul nome e poi sui tre puntini in alto. Qui troverete la voce del menù che vi consente di visionarlo in rubrica. Nella schermata che si aprirà, basterà cliccare sui tre puntini prima e sulla voce “Elimina”, poi.

Sappiate che potrete eliminare il contatto dalla rubrica direttamente dall’App contatti del vostro device. Nel caso in cui, invece, siete in possesso di un iPhone, sbloccate il device ed entrate all’interno dell’App di messaggistica. Selezionate la conversazione, cliccate sul nome del contatto e, poi, sulla voce “Modifica”. Arrivati a questo punto, potrete eliminarlo definitivamente. Ovviamente, come nel caso di Android, potrete entrare nell’App Contatti ed eliminarlo definitivamente da lì.