Play Store: cosa fare se non si apre e come sbloccarlo

Il Play Store occupa un ruolo importantissimo, ma a volte non si apre. Scopriamo come sbloccarlo in pochissime mosse.

Il Play Store consente di ricercare le applicazioni di cui gli utenti hanno bisogno per poi installarle all’interno dei loro smartphone.

Di conseguenza, poi, consente anche di ottenere gli aggiornamenti necessari per far sì che queste ultime possano funzionare nel migliore dei modi.

Si possono ottenere, ad esempio, nuove funzionalità, ma anche correzioni a bug e vulnerabilità che mettono a rischio privacy e sicurezza.

Purtroppo, però, a volte, capita che non funzioni e gli utenti non riescano ad accedervi. Risolvere questa problematica è possibile. Scopriamo come.

Play Store inaccessibile: come risolvere il problema

Quando accade che il Play Store di Google risulti essere inaccessibile, come bloccato, gli utenti Android vanno subito nel panico. Questo comportamento, però, non giova a nessuno e si corre il rischio di esasperare la problematica in corso. Mantenere la calma in questi casi risulta essere di fondamentale importanza per tutti.

Dovete sapere, infatti, che esistono dei modi grazie ai quali il Play Store riesce a sbloccarsi in pochissimi istanti. Basta seguire la procedura correttamente e, magicamente, si apriranno nuovamente le porte di questo mondo infinito. Tornerà tutto come prima e si potrà utilizzare per accaparrarsi App e loro aggiornamenti.

Sblocca il Play Store così

La prima cosa che bisogna fare per risolvere il problema è il riavvio dello smartphone. Fatto questo, tutto dovrebbe tornare come prima. Se, però, si ritorna nuovamente al punto di partenza, gli utenti hanno diverse possibilità per ripristinare il tutto. Per quanto possa sembrare strano, sarebbe il caso di controllare lo stato della connessione. Se questa è attiva e funzionante, ecco che, allora, i problemi possono essere diversi. Uno di questi riguarda lo spazio di archiviazione. Può capitare, infatti, che il Play Store si apra, ma si blocchi quando si decide di scaricare una nuova applicazione o un aggiornamento. In questo caso bisogna controllare lo spazio a disposizione direttamente dalle impostazioni di sistema.

Se è terminato, bisogna eliminare qualcosa di inutilizzato o poco importante per permettere l’installazione delle nuove App. Altra soluzione plausibile è quella di provare a scaricare ed installare le applicazioni da browser, collegandovi al sito play.google.com per poi cercare l’app ed installarla. Se i problemi dovessero persistere, potrete anche affidarvi alle maniere forti. In primis, cancellate la cache dell’App Google Play Store dalle impostazioni del vostro smartphone e, poi, anche quella di Google Play Services. Infine, se tutto ciò non dovesse bastare, ecco che potrete rimuovere il vostro account per poi inserirlo nuovamente.