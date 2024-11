Come collegare il Tablet alla TV: bastano pochi minuti e pochi semplici passaggi

Collegare il tablet alla Tv in casa è davvero molto semplice: bastano pochi passaggi ed il gioco è fatto. Scopriamoli insieme.

Il tablet, come ben sapete, è un dispositivo mobile che può essere portato facilmente in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento.

Gli utenti lo utilizzano per navigare in internet, chattare all’interno delle varie piattaforme di messaggistica presenti e tanto altro.

Uno degli utilizzi maggiori è quello relativo alla visione dei tantissimi contenuti offerti dalla varie piattaforme streaming.

Dovete sapere che è possibile collegarlo alla propria Tv in poche e semplici mosse. Scopriamo come farlo in tempi ristrettissimi.

Collegare il tablet alla Tv è un gioco da ragazzi

Quando si parla di tablet e di visione dei contenuti in streaming, ovviamente, non si intende soltanto film e serie Tv, ma anche, ad esempio, le partite di calcio della propria squadra del cuore. Visionare tutto ciò su uno schermo piccolo non è proprio il sogno di tutti. Ecco che, però, viene in soccorso degli utenti una funzionalità fantastica.

Parliamo del collegamento alla TV. In questo modo ci si può mettere comodi sul divano di casa e godersi tutto ciò che si vuole su un schermo ben più grande. Lo si può fare in due modi, sia tramite Wi-Fi sia collegando il tablet alla tv via cavo. In entrambi casi è davvero molto semplice. Basta seguire dei semplici passaggi.

La guida al collegamento del tablet alla TV

Il primo modo per collegare tablet e tv è wireless. Uno degli strumenti affidabili per questo tipo di collegamento è il Chromecast da collegare alla TV. Si tratta di un dispositivo compatibile con i device Android, ma anche con dispositivi come iPad, iPhone. La qualità di visione è garantita. Una volta inserito nella porta HDMI della TV, si potranno scaricare tutte le App di cui si ha bisogno. Fatto ciò, avviate il contenuto sul tablet ed il gioco è fatto. Apple, poi, ha la sua tecnologia, AirPlay, che, però, funziona solo con i dispositivi prodotti da questa.

La qualità delle immagini e dell’audio sarà altissima. Riproducete ciò che volete sul tablet e scegliete la TV. Sono procedure molto semplici che hanno luogo solo se tablet e tv sono collegati alla stessa connessione internet. Come abbiamo accennato, però, potrete collegare tablet e Tv anche via cavo. In questo caso, sia se si è in possesso di un iPad, sia se si possiede un tablet Samsung o un Microsoft Surface, ad esempio, c’é necessità di un cavo da inserire all’interno della porta HDMI della TV. Fatto ciò, basterà avviare il contenuto multimediale sul tablet e lo avrete visibile sullo schermo più grande.