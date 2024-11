Google Chrome: cosa sono le estensioni e come installarle sullo smartphone

Scopriamo insieme il mondo delle estensioni di Google Chrome ed in che modo installarle sugli smartphone in possesso.

Google Chrome è il browser maggiormente utilizzato nel mondo per le sue caratteristiche e, ovviamente, per la sua alta efficienza.

Dovete sapere che, per migliorare ulteriormente il servizio, gli sviluppatore del colosso tech di Mountain View mettono a disposizione ulteriori strumenti.

Questi ultimi sono le estensione del browser. Molti le conoscono già e le utilizzano sui propri device, in particolar modo i Pc.

Tuttavia, è possibile installarle anche sugli smartphone in possesso. Ebbene sì, avete capito benissimo. Scopriamo come fare.

Estensioni di Google Chrome sugli smartphone

Prima di scoprire come installare le estensioni del browser di Google sul proprio cellulare, bisogna comprendere al meglio cosa sono queste ultime. In realtà, lo abbiamo già accennato in precedenza. Si tratta di strumenti utilissimi che consentono di migliorare l’esperienza di utilizzo di tutte e rendere maggiormente performante Google Chrome. In pratica, grazie ad esse, si possono utilizzare funzionalità ulteriori senza dover, per forza di cose, scaricare ed installare applicazioni diverse dal browser.

Farlo su un Pc è davvero molto, ma molto semplice direttamente dal negozio Chrome. Dovete sapere, però, che si può godere dei servigi delle estensioni del browser anche dal proprio smartphone. Anche in questo caso si tratta di una procedura molto semplice anche se completamente diversa. Andiamo a scoprirla insieme.

Ecco come installare le estensioni Chrome sullo smartphone

Google Chrome vanta numerosissime estensioni in grado di arricchire le funzionalità ed i servizi offerti. Installarle sui Pc è decisamente veloce, mentre quando si tratta di smartphone il discorso cambia. Ebbene sì, avete capito benissimo perché gli smartphone Android non le supportano. Ciò è dovuto al fatto che Google abbia deciso di non appesantire e rallentare il browser mobile. Tuttavia, c’é un menù di condivisione che consente di farlo, cliccando, all’interno di Chrome i tre puntini in alto per sfruttare l’opzione “Condividi” con altre App. Attenzione, però, perché c’é la possibilità di installare browser alternativi che consentono di utilizzare tutte le estensioni di Chrome.

Il primo è Yandex Browser che è molto simile a quello di Google, anzi, potremmo dire che sia identico. Fatta l’installazione, bisognerà collegarsi all’indirizzo chrome.google.com/webstore, cercare l’estensione di cui si ha bisogno, aggiungerla ed aprire una nuova finestra per utilizzarla cliccando sui tre punti in alto a destra. Altra possibilità è Kiwi Browser, molto veloce e reattivo. Ovviamente, bisogna scaricarlo sullo smartphone, avviarlo e digitare “chrome://extensions” per scaricare ed installare le estensioni. Infine, sappiate che grazie a Firefox potrete installare tutte le estensioni di Chrome sul vostro device Android attraverso il Chrome Store.