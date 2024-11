RAM: cos’è e quale computer scegliere | Se sbagli ti ritrovi con il PC sbagliato per te

Quando si sbaglia a scegliere la RAM per il Pc, ci si ritrova a rimpiangere la scelta fatta. Scopriamo cos’è e per quale opzione optare.

I computer, fissi o portatili che essi siano, hanno assunto una posizione fondamentale nella vita degli utenti in tutto il mondo.

Consentono, infatti, di essere sempre connessi, di lavorare in qualsiasi posti ci si trovi, di comunicare con altri utenti, visionare contenuti in streaming.

Ovviamente, però, non possiamo dimenticare tutto coloro i quali sono amanti del mondo del gaming: il PC per questi ultimi è cosa assai seria.

Tuttavia, bisogna stare attenti, all’atto dell’acquisto, ad alcune caratteristiche fondamentali. Una di queste è la Ram. Scopriamo di cosa si tratta e come sceglierla al meglio.

Ecco cos’è la RAM di un PC

La RAM è una memoria del Pc. In particolar modo si parla di RAM quando ci si riferisce alla memoria temporanea che consente di avviare tutti i programmi e le App che vengono utilizzati. Il suo nome per esteso è Random Access Memory e avvia in maniera veloce, come abbiamo già avuto modo di accennare, i programmi che gli utenti sono soliti utilizzare. La trovate, all’interno del Pc, precisamente sulla scheda madre, come una scheda dalla forma rettangolare. La sua unità di misura sono i GB che possono varia dagli 8 ai 32, mentre la loro velocità si misura in MHz e va dai 2133 ai 3000.

Per conoscere la RAM presente sul proprio computer è molto semplice. In caso di device Windows, basta entrare nelle impostazioni di sistema ed appariranno come per magia. Se, invece, avete un Mac, cliccate sull’icona Apple e seguite il percorso che prevede di selezionare le voci, in sequenza, “Panoramica” e “Memoria”. Tuttavia, non sempre la RAM presente è soddisfacente. Pertanto scopriamo come scegliere quella giusta per le diverse esigenze per non trovarsi a corto di memoria.

Scegli la RAM giusta per non trovarti in difficoltà

La quantità giusta di RAM varia in base alle attività che si svolgono nel quotidiano ed ai programmi utilizzati. Ci sono dei casi in cui sarebbe opportuno acquistare una Pc con una RAM dalle dimensioni massime, ovvero da 32 GB, in parecchi casi. In particolar modo, se siete soliti lavorare con programmi di grafica o di post produzione di foto e video, conviene che la RAM sia di dimensioni grandi. Lo stesso vale per chi sviluppa software e per gli amanti del gaming. In quest’ultimo caso, sarà tutto più fluido e veloce.

Anche ingegneri ed architetti hanno necessità di avere molta RAM per gestire al meglio i file enormi da visualizzare, così come coloro che lavorano nel marketing. Attenzione, però, perché non è consigliabile avere molta RAM solo per queste tipologie di utenti. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché tutti gli utenti che tengono spesso tante App aperte o visionano più schede all’interno del proprio browser ne hanno bisogno. Pertanto, vi consigliamo di acquistare un PC tenendo conto della RAM installata all’interno e propendendo per un device che ne abbia una da 32 GB.