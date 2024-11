Caricabatterie pericolosi: questi possono essere letali | Devi adoperarli solo così

I caricabatterie dei cellulari sono molto pericolosi ed alcuni finiscono addirittura per dar vita a delle tragedie. Meglio usarli solo così.

Gli smartphone vengono utilizzati molto spesso durante la giornata. Potremmo dire, finanche, che gli utenti non lascino un attimo di tregua ai loro device.

Proprio per questo motivo, ci si ritrova quasi sempre a dover far i conti con la batteria che si scarica nel bel mezzo della giornata.

In questi casi, c’é necessità di ricaricarla e si fa affidamento ai caricabatterie in possesso. Purtroppo, alcuni risultano essere molto pericolosi.

In alcuni casi, addirittura, ci si ritrova dinanzi a tragedie che, con un utilizzo più accorto del gadget in questione, potrebbero essere evitate.

Questi caricabatterie sono letali: occhio a come li utilizzi

Sul mercato esistono diverse tipologie di caricabatterie. Non tutte, però, sono adatte al device di cui si è in possesso. Altre, invece, non godono di tutte le certificazioni relative alla sicurezza e, pertanto dovrebbero essere scartati a priori all’atto dell’acquisto. C’é, tuttavia, anche un comportamento molto comune da parte degli utenti che risulta essere fatale.

Si tratta, insomma, di una combo di eventi che portano a conseguenze letali. Diciamoci la verità, non si può star più lontani dagli smartphone per diverse ragioni, ma bisogna adoperare i caricabatterie nel modo giusto. Uno solo è realmente amico della sicurezza degli utenti. Andiamo a scoprirlo insieme. Siamo sicuri che vi sarà di grandissimo aiuto.

Occhio a come adoperi il caricabatterie: rischi grosso

Quando lo smartphone si scarica del tutto, c’é una corsa al caricabatterie per poterlo ricaricare in modo che si possa utilizzare nuovamente. Senza questi device la vita sembra, ormai, vuota. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non utilizzarli nel peggiore dei modi. In particolar modo c’é un comportamento molto comune quanto errato che tutti gli utenti, almeno una volta nella vita, hanno messo in pratica. Di solito, si inserisce il caricabatterie nella presa elettrica, si collega il dispositivo da ricaricare, si attende che la ricarica arrivi al termine e si stacca lo smartphone. Fin qui nessun problema, ma è il gesto consequenziale che è errato.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Si va troppo di fretta e ci si dimentica delle cose più elementari. Parliamo del fatto che si lasci il cavo di ricarica collegato alla presa elettrica. Si tratta di qualcosa di super rischioso dato che ci sono dei caricabatterie che si surriscaldano tantissimo, al punto da far sì che possa generarsi un incendio e una esplosione, dovute da un corto circuito interno. Pertanto, il consiglio che sentiamo di darvi è quello di togliere dalla presa della corrente il caricabatterie al termine di ogni operazione di ricarica.