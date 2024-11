Tutti abbiamo avuto questo Nokia ma se lo hai ancora sei ricchissimo: quanto vale oggi

Questo telefono Nokia è uno dei più iconici al mondo. I fortunati che ne posseggono ancora uno, sono ricchi e non lo sanno.

In un mondo che va veloce e che propone migliorie tecnologiche evidenti, c’é qualcuno che colleziona cellulari vintage che hanno fatto la storia.

Li ricordiamo tutti con affetto. I primi telefonini non si possono dimenticare: ci hanno consentito di comunicare con gli altri in qualsiasi momento della giornata ed in qualsiasi luogo.

Sono molti gli utenti che, nonostante sia passato tantissimo tempo, conservano ancora in casa i loro primi device acquistati o che sono stati loro regalati.

Se anche voi siete tra questi, sappiate che, se avete ancora alcuni di questi cellulari, siete ricchissimi. In particolar modo, controllate se c’é questo Nokia.

Questo Nokia è passato tra le mani di tutti ed ora vale una fortuna

Quando si parla di cellulari che hanno fatto la storia, ce ne sono davvero tantissimi da menzionare. Ad esempio, non possiamo non parlare del Motorola DynaTAC 8000x, un enorme dispositivo arrivato sul mercato nel 1983. Poi, c’è Ericsson T28, dallo schermo verde, messo in vendita a partire dal 1999 e che risultò essere il più leggero sul mercato. Ancora, in questa speciale classifica rientra un altro cellulare prodotta da Motorola, parliamo del 3200, arrivato nel 1992.

Tutti questi dispositivi sono molto ricercati dai collezionisti e possono valere una fortuna. Tra i tanti che non abbiamo menzionato ce ne sono molti che, negli anni, sono stati proposti da una delle case produttrici più iconiche del mondo. Parliamo di Nokia e dei suoi dispositivi E90 Communicator o dei 9000 Communicator. Tuttavia, uno è rimasto maggiormente nel cuore di tutti ed ora vale tantissimo.

Il cellulare Nokia più iconico al mondo ti rende ricco

Abbiamo parlato di alcuni cellulari prodotti dalla multinazionale finlandese negli anni. Ne abbiamo citati ben due, ma ce ne sarebbero ancora molti da tenere in debita considerazione. Su tutti, però, ne svetta uno che tutti ricordano con affetto. Parliamo del Nokia 3310 che è stato immesso sul mercato ben 24 anni fa. Era ottobre del 2000, infatti, quando fece capolino per la prima volta, stupendo tutti gli utenti nel mondo.

Anche adesso, però, ha conservato il suo fascino originario a tal punto che sono tantissimi coloro i quali vogliono accaparrarselo. Il suo design affascina ancora per non parlare di quello che è il gioco per eccellenza: lo Snake. Inoltre, ricordiamo che è stato apprezzato anche per la sua affidabilità e la sua indistruttibilità. Per questo motivo sono in tanti che sono disposti a sborsare cifre altissime per tenerlo ancora tra le mani