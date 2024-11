Bozze WhatsApp: come si usano e perché piacciono già tanto agli utenti

Sono arrivate le “Bozze WhatsApp” e gli utenti ne sono già entusiasti. Scopriamo insieme il motivo.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più apprezzata e, di conseguenza, maggiormente viene utilizzata dagli utenti in tutto il mondo.

Ciò è dovuto dal fatto che è sempre oggetto di continui aggiornamenti che ne migliorano la qualità di fruizione e la tutela di privacy e sicurezza.

Nell’ultimo periodo, infatti, di novità ne sono sbarcate tantissime sia all’interno della versione iOS che di quella Android e tutte sono state molto apprezzate.

Ora, poi, è arrivata qualcosa che ha stravolto tutto e gli utenti sono al settimo cielo per la possibilità di poterla già utilizzare. Scopriamone i motivi.

Arrivate le Bozze WhatsApp per la gioia di tutti

Dopo l’arrivo delle Liste di WhatsApp, o meglio, contemporaneamente all’implementazione di queste, è arrivata un’altra novità all’interno della piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. Le Liste consentono di tenere sotto controllo tutte le chat intraprese dagli utenti, etichettandole, inserendole all’interno di liste presenti di default.

In realtà, però, dovete sapere che tutti ne possono creare di nuove inserendo le chat che meglio si avvicinano al titolo della lista creata. Insieme a queste, come già accennato, sono arrivate anche le Bozze di WhatsApp e gli utenti che le stanno utilizzando, le apprezzano tantissimo. Scopriamo questa nuova funzionalità e perché piace moltissimo.

WhatsApp fa contenti tutti con le Bozze

Era tanto tempo che gli utenti chiedevano qualcosa del genere ed ora, finalmente, gli sviluppatori della piattaforma hanno esaudito il desiderio di molti. Questi, infatti, avevano fatto richiesta di poter gestire meglio tutte le loro chat, in particolar modo quelle che restavano in sospeso con messaggi scritti, ma non inviati. Partiamo subito col dirvi che si tratta di una funzione rilasciata sia per la versione Android che per quella iOS. Ovviamente, sappiate che parliamo della versione stabile e non di quella Beta, quindi, se ancora non dovesse essere fruibile dal vostro device, non preoccupatevi.

Come al solito il rilascio avviene in maniera graduale. La nuova funzionalità appena arrivata è davvero molto, ma molto semplice. Tuttavia, la sua semplicità non ne inficia l’efficacia, anzi, aiuta moltissimo gli utenti che, o sbadati o perché vanno di fretta, lasciano a metà un messaggio da scrivere ad un altro utente o all’interno di uno dei tantissimi gruppi esistenti. Quando si lascia un messaggio da scrivere, questo non scomparirà più, ma resterà in chat, con una etichetta di colore verde. In questo modo saranno facilmente individuabili i messaggi lasciati in bozze.