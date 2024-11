Mac lento: questa è l’unica procedura da seguire per sbloccarlo | Segui passo a passo

Quando un Mac è lento, esiste un’unica soluzione per porre fine alla problematica. Bisogna seguire passo dopo passo questa guida.

I Mac, al pari degli iPhone, sono tra i dispositivi dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino maggiormente apprezzati dagli utenti globali.

Sono performanti, altamente efficienti e, soprattutto, offrono sicurezza ed affidabilità; doti che è difficile ritrovare in altri device.

Queste sono le motivazioni per cui sono milioni gli utenti nel mondo che costantemente vanno alla ricerca di questi computer.

Tuttavia, può capitare che questi device diventino lenti. Nessuna paura, però, perché c’é una guida, una procedura, da seguire pedissequamente, che li farà tornare super veloci.

Mac lento: ecco cosa fare per far sì che torni ad essere veloce

Sono diversi i motivi che potrebbero portare al rallentamento di un Mac. Uno di questi potrebbe essere rappresentato dal software che, all’apparenza, può sembrare innocuo, ma alla fine, di nascosto potrebbe risultare un problema. Anche programmi ed applicazioni possono portare a problemi del genere.

Tuttavia, non bisogna affatto disperare dato che esiste una procedura affidabile che porta ad avere risultati brillantissimi, velocizzando il Mac come se fosse nuovo. Si può partire, ad esempio, dall’aggiornamento hardware, passando per l’aggiunta di memoria. Pensate che, poi, è dannoso non spegnerlo mai, lasciandolo sempre in stand-by. Tuttavia, scopriamo insieme qual è la procedura giusta per evitare problemi del genere.

La guida, passo dopo passo, per velocizzare un Mac diventato lento

La procedura da seguire è semplice, ma i passaggi sono diversi. Innanzitutto, bisogna riavviare il sistema. Attenzione, però, perché non parliamo di un riavvio una tantum, ma di un riavvio che sarebbe meglio fare ad ogni sessione di lavoro per permettere alla RAM di riprendersi. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, è sempre meglio non avere troppe applicazioni aperte in contemporanea. Quando, poi, si naviga all’interno del browser, bisognerebbe limite il numero di schede aperte. Se il disco rigido è pieno meglio eliminare tutto ciò che non siete soliti utilizzare.

In questo caso, però, meglio sostituire il disco rigido con una SSD che renderà più veloce qualsiasi processo in atto. Anche il salvaschermo può andare a rallentare le prestazioni di un Mac. Per tale motivo entrate nelle impostazioni alla voce salvaschermo e nel menù a discesa scegliete l’opzione “Mai” per il suo avvio. Uno dei passaggi fondamentali è quello di tenere sempre aggiornato il sistema operativo e tutte le App di sistema. Si avrà maggiore protezioni da attacchi esterni e si otterrà maggiore velocità.