Allarme Radiazioni: cosa ci stanno facendo i cellulari tutti i giorni | Gli esperti rivelano la verità

Gli esperti hanno rivelato cosa sta accadendo a tutti a causa dei cellulari: Ecco quello che succede a causa delle radiazioni.

I cellulari hanno invaso le vite di tutti gli utenti, in particolar modo dopo l’avvento della connessione internet e delle tante applicazioni.

Vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte per chattare, navigare all’interno dei propri browser preferiti, oltre che per effettuare chiamate.

Sono molti, però, che mettono in guardia gli utenti dai rischi e dai danni che questi device portano in dote quando li si utilizza.

C’é chi parla di depressione, di isolamento dalla realtà e chi, invece, trova correlazioni tra le radiazioni emesse e l’insorgenza di malattie gravi. Scopriamo cosa dicono gli esperti.

Radiazioni cellulari: l’allarme è globale

Prima di scoprire quello che gli esperti sostengono in merito, c’è da mettere in chiaro alcune cose. Dovete sapere che tutti gli smartphone emettono radiazioni dato che utilizzano campi elettromagnetici per svolgere i loro compiti quotidiani. Le radiazioni vengono misurate attraverso il Tasso di Assorbimento Specifico, meglio conosciuto da tutti come SAR.

In pratica, grazie a questo parametro siamo in grado di scoprire quante radiazioni emesse dal cellulare vengono assorbite dal corpo umano. Il limite per uno smartphone che possa definirsi sicuro è di 2 W/Kg. Oltre quest’ultimo, le radiazioni assorbite risultano essere dannose. Pertanto c’é necessità che tutti si informino su quali siano i danni causati dai cellulari e quali siano quelli più pericolosi.

Smartphone che emettono radiazioni: ecco cosa dicono gli esperti

Bisogna partire dal presupposto che sia di fondamentale importanza la conoscenza. Pertanto, per ottenerla c’é necessità di informarsi bene, facendo riferimento a fonti sicure, certe, attendibili. Le diatribe su tecnologia, 5G e le loro ripercussioni sulla salute degli utenti sono tante ed anche molto aspre. Gli esperti del settore hanno anche stilato una lista dei device maggiormente pericolosi al mondo. Tra questi ci sono quelli prodotti da aziende molto conosciute. Per fare un esempio, citiamo Motorola, Samsung o Asus.

Tra quelli prodotti da Motorola, l’Edge risulta essere quello più pericoloso, al pari del Samsung S22 e dell’Asus ROG Phone. Di consigli per prevenire problematiche anche molto gravi ce ne sono davvero tantissimi. Tra questi, vogliamo menzionare la necessità di visionare non solo le schede tecniche dettagliate dei device che si vogliono acquistare, ma anche il loro livello di SAR. Inoltre, è sempre bene utilizzare auricolari o avvalersi della funzionalità vivavoce quando si effettuano o si ricevono telefonate.