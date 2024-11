iPhone: cosa sono i dati di sistema e come cancellarli definitivamente

Su iPhone, come all’interno degli altri smartphone sul mercato, esistono i dati di sistema. Scopriamo cosa sono e come eliminarli per sempre.

Gli iPhone sono gli smartphone maggiormente apprezzati ed utilizzati dagli utenti nel mondo per diverse ragioni.

Innanzitutto, c’é da dire che sono altamente performanti e, poi, sono duraturi nel tempo. Nessun device del genere lascerebbe a piedi un utente in pochissimo tempo.

Per non parlare, poi, della sicurezza. Sono tra i più sicuri sul mercato e, di anno in anno, vengono ampiamente migliorati.

Tuttavia, però, c’é qualcosa che va ad intaccare la loro memoria disponibile. Parliamo dei tantissimi file di sistema presenti. Conosciamoli insieme e scopriamo come eliminarli.

File di sistema su iPhone: cosa sono e come disfarsene

Prima di scoprire in che modo è possibile disfarsi di questi file, c’è necessità di comprendere al meglio cosa sono e la loro funzione. In primis, c’è da dire che vanno ad occupare una buona parte di memoria. Ebbene sì, avete capito benissimo, anche se non si tratta di file dalle enormi dimensioni, accumulandosi, nel tempo, finiscono per riempirla.

Uno dei rischi legati alla loro presenza è l’impossibilità a memorizzare altri file, il rallentamento dell’iPhone di cui si è in possesso e il blocco dell’avvio di alcune applicazioni. Per scoprire quali sono i dati di sistema presenti, basta entrare nelle impostazioni generali dell’IPhone e fare tap sulla voce “Archiviazione iPhone”. Si possono controllare anche da Mac, collegando l’IPhone ed avviando iTunes. Fatte queste dovute premesse, scopriamo come eliminarli.

Eliminare i file di sistema è semplicissimo: basta seguire questi passi

Più che di un solo procedimento, potremmo parlare di diversi processi per l’eliminazione definitiva di questi file. Il primo che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione è quello che riguarda l’eliminazione della cache delle App presenti. Diamo un’occhiata a come eliminare i dati di sistema dell’iPhone. Bisognerebbe farlo ad intervalli di due mesi. Per alcune applicazioni c’è la possibilità di farlo direttamente dalle loro impostazioni cancellando la cache. Altro ottimo metodo è quello di eliminare la cronologia di navigazione direttamente dal browser in uso. Se, poi, avete in memoria messaggi con allegati enormi, sarebbe opportuno eliminarli.

Il procedimento prevede di andare all’interno delle impostazioni generali dell’IPhone alla voce “Archiviazione IPhone”, scrollando fino a quando non ci si ritrova dinanzi ad iMessage. Fate tap su questa voce e, poi, su “Foto” per eliminarle tutte. Se, però, ci si ritrova, dopo tutte queste operazioni, dinanzi ad un nulla di fatto, ecco che bisognerebbe ricorrere al ripristino delle impostazioni di fabbrica del device. Dopo aver effettuato il backup dei dati, non si dovrà fare altro che resettare l’IPhone ed alla fine del procedimento, incorporare nuovamente i dati dell’ultimo backup.