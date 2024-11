Virus nel Cellulare: cosa succede quando il telefono s’infetta e come resettare tutto

Scopriamo insieme quello che succede al cellulare quando viene infettato da un virus e le soluzioni possibili.

Nel corso degli anni, gli smartphone hanno assunto un ruolo sempre più importante nella vita degli utenti in tutto il mondo.

Vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte e per i motivi più svariati. Proprio per questo si può andare in contro a numerosi pericoli.

Tra questi, ovviamente, c’é il rischio di incappare in virus che vanno a compromettere le funzionalità dei device ed anche la privacy e la sicurezza degli utenti.

Di virus in giro ce ne sono di molteplici tipologie. Scopriamole tutte e, soprattutto, capiamo insieme cosa fare quando accade un evento del genere.

Virus sul cellulare: diverse tipologie, diversi pericoli

Prima di scoprire quali operazioni mettere in pratica, bisogna conoscere tutti i vari tipi di virus che sono presenti sul mercato. Partiamo, innanzitutto, dai Trojan che sembrano App legittime ed invece rubano dati personali ed installano altri malware. Poi ci sono gli Spyware. Questi sono in grado di tenere sotto sorveglianza tutte le attività degli utenti. Insomma, spiano notte e giorno.

Attenzione alta bisogna tenere verso i Ransomware, virus che bloccano l’accesso a smartphone e dati contenuti per poi richiedere un riscatto. Passiamo, adesso agli Adware che mostrano annunci ripetuti e difficili da chiudere. I Worm, poi, sono dei virus che infettano vari dispositivi sfruttando delle vulnerabilità. Infine, ci sono i Malware bancari. Inutile dirlo, ma questi hanno fame di dati e credenziali bancarie e vengono veicolati attraverso App bancarie fasulle. Una volta scoperti tutti i pericoli, ora, non resta altro da fare che capire come difendersi.

Tieni a bada i segnali della presenza di un Virus e difenditi così

Di segnali della presenza di un virus a bordo ce ne sono tantissimi. Dovete sapere che possono presentarsi da soli o in compagnia. Tuttavia, in entrambi i casi, bisogna che si accenda il campanello di allarme. Innanzitutto, lo smartphone può risultare più lento del solito ed impieghi troppo tempo a caricare le App. Altro segnale preoccupante è la batteria che si scarica troppo velocemente. Inoltre, occhio alla comparsa di annunci pubblicitari fastidiosi e che faticate a chiudere. Inoltre, poi, molto spesso, gli utenti iniziano a ricevere messaggi e mail strane. Bisogna, poi, fare molta attenzione alle App che si vanno ad installare sul proprio cellulare.

Possono sembrare innocue, ma nascondono pericolosi malware al loro interno che vanno ad assumere il controllo del device in background. La soluzione migliore in questi casi è avvalersi di un buon antivirus che vada a scoprire il pericolo e lo elimini all’istante. Ovviamente, questa tipologia di programmi difende gli utenti anche quando navigano sul web, sia durante la ricerca vera e propria sia quando si collegano a reti Wi-Fi. Inoltre, procedono alla pulizia delle cache che, oltre ad eliminare file temporanei e pericolosi, consentono allo smartphone di essere molto più veloce.